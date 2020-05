Michel et Noëlle sont toujours bloqués avec leur camping-car au Maroc :"Personne ne nous répond"

Problème : au Maroc aussi, le confinement est de rigueur et les liaisons entre le royaume et l’Europe se sont presque totalement arrêtées. Impossible pour Michel et Noëlle d’obtenir l’autorisation de remonter vers Tanger, où de rares bateaux font parfois la traversée. "Nous avions réservé des tickets pour rejoindre Barcelone depuis Tanger, sans savoir si nous pourrions sortir du port. Mais nous venons d’apprendre que cette liaison était elle aussi annulée".

Il le concède : il n’est pas trop à plaindre, même s’il faut partager les lieux avec des voisins bruyants, surtout la nuit. Mais après deux mois, "ça commence psychologiquement à peser et on aimerait bien rentrer en Belgique, quitte à être confiné chez nous."

Répondeur automatique

Avant leur départ, Michel Van den Bossche et son épouse se sont enregistrés sur le site des Affaires étrangères Travellers online, qui répertorie tous les Belges en séjour à l’étranger. Et pourtant aujourd’hui, il dit ne pas encore avoir été contacté par l’ambassade ou le consulat général belge au Maroc. "L’ambassade ne répond pas et le consulat semble fermé. On tombe sur le répondeur automatique et nous ne sommes jamais recontactés". Sans réponse et sans interlocuteur, difficile pour eux de savoir ce qu’il faut faire pour pouvoir rentrer.

"On ne crie pas au scandale parce qu’on sait très bien que les états ont d’autres chats à fouetter. On sait très bien que la situation va être difficile pour tout le monde. Notre problème à nous, c’est que depuis 40 jours, on envoie des messages mais nous n’avons pas de réponse et ça devient lourd à supporter. On se demande si on n’est quand même pas un peu abandonné".

Ambassade de Belgique débordée

Du côté des Affaires étrangères, on avance une explication simple : l’ambassade de Belgique a Rabat a été extrêmement sollicitée ces dernières semaines pour organiser le rapatriement de plusieurs milliers de personnes. Sept vols humanitaires notamment, dont le dernier arrive aujourd’hui sur le sol belge. "De façon générale, si des Belges à l’étranger rencontrent des problèmes pour contacter ou avoir un retour d’une ambassade, ils peuvent aussi contacter le centre de crise des Affaires étrangères ici à Bruxelles (02/501.4000) ou envoyer un message privé sur notre page Facebook officielle : Diplomatie. Belgium", explique Arnaud Gaspard, le porte-parole des Affaires étrangères.

La France affrète des bateaux pour les camping-caristes

Et puis autre lueur d’espoir : la France organise des rapatriements de camping-caristes. Elle a déjà affrété trois bateaux pour rapatrier cette catégorie de vacanciers, qui ne veulent pas se séparer de leur véhicule. Hier encore, 410 personnes ont ainsi pu débarquer sur le sol français, dans le port de Sète. "Des Belges sont montés à bord de ces bateaux et d’autres bateaux sont annoncés. Ce couple pourrait donc embarquer prochainement", rassure Arnaud Gaspard.

Pour cela, les Affaires étrangères conseillent aux camping-caristes bloqués au Maroc de se rendre sur le site internet du Consulat général de France de Tanger, qui répertorie les liaisons entre le Maroc et l’Europe.

C’est à ce type d’évacuation que Michel et Noëlle voudraient pouvoir participer. "Rentrer en avion n’est, pour nous, pas une possibilité car nous ne pouvons pas abandonner notre véhicule. Par ailleurs, nous avons 2 chiens que nous ne voulons pas non plus abandonner ici, c’est impossible", expliquent-ils.