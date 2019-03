Michel De Maegd (RTL) sur la liste fédérale du MR à Bruxelles

Le journaliste vedette de RTL-TVI et présentateur du Journal télévisé du soir Michel De Maedg sera en troisième position sur la liste fédérale du MR à Bruxelles en vue des élections du 26 mai prochain. Révélation ce mercredi des quotidiens La Libre et la Dernière Heure. La confirmation en a été faite ce matin 9h au siège du MR lors d'une conférence de presse en présence du président du parti Charles Michel, de Didier Reynders tête de liste fédérale à Bruxelles, Sophie Wilmes N°2 sur la même liste et Françoise Schepmans, tête de liste régionale bruxelloise.

D'après les informations récoltées par les journaux, Michel de Maegd avait averti son employeur qu'il s'engageait en politique active et qu'il ne pourrait donc plus travailler comme journaliste au sein des rédactions du groupe audiovisuel (il est également présent en radio, sur Bel-RTL).

Pour Michel De Maegd, "Comme journaliste on a des convictions mais on les met dans un coffre-fort à double ou à triple tour, et j'en suis très fier", et d'ajouter: "La notoriété n'a de sens que lorsqu'elle sert un engagement (...). C'est moi qui suis allé frapper à la porte du MR, pas l'inverse (...). Je suis un libéral social, je me dis même que je suis un gauchiste de droite". Le journaliste qui devrait assumer dès la semaine prochaine des responsabilités de communication et de conseil en lien avec la campagne du MR. Et Didier Reynders d'expliquer que "nous avons depuis longtemps des amis communs, et je suis heureux qu'il ait pris l'initiative de nous contacter par l'intermédiaire de ces amis communs".

Le MR dispose actuellement de quatre députés fédéraux (siègent effectivement : Gautier Calomne, Philippe Pivin, Françoise Schepmans, Damien Thiéry) pour représenter Bruxelles. Didier Reynders espère "faire au moins aussi bien".