Meyrem Almaci réélue présidente de Groen avec 53,2 pourcent des voix

Pour l'élection du bureau de parti et de sa présidence chez Groen, 3 "tickets", 3 couples présidents-vice présidents, s'opposaient. Sans surprise, c'est Meryem Almaci, en poste depuis 2014, qui a été reconduite dans ses fonctions pour cinq ans. Elle a décroché 53,2% des voix. A l'issue des résultats du vote, Meryem Almaci a déclaré que "tant de gens cherchent de l'espoir. C'est à nous de leur offrir cet espoir, car nous sommes le parti de la vie. Nous sommes au centre du débat politique. Nous pesons ! Les gens se tournent vers nous pour obtenir justice, bonne gouvernance et solutions concrètes. Dans ce monde un peu fou, nous devons leur apporter sécurité et tranquillité d'esprit."