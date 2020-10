Métro Nord-Sud à Bruxelles – Les premiers coups de pelle ont été donnés

Les grands travaux d’excavation en vue de la création de la nouvelle ligne de métro nord-sud à Bruxelles ont débuté cette semaine. Le premier coup de pelle en vue de réaliser le chaînon central manquant à l’infrastructure de prémétro existante, a été donné lundi, a précisé la Stib jeudi.

Les travaux pour la construction de la station de métro Toots Thielemans sont donc entrés dans une nouvelle phase.

Après les travaux préparatoires, place aujourd’hui aux premiers grands travaux d’excavation dans le quartier du Midi. Pour la Stib, il s’agit des travaux les plus importants réalisés au cours des dix dernières années.

Ces travaux d’excavation sont nécessaires pour pouvoir construire la future station Toots Thielemans, mais également les tunnels de liaison qui permettront de transformer l’axe de pré-métro existant en une véritable ligne de métro. La future station sera située sous l’avenue de Stalingrad, entre les stations Gare du Midi et Anneessens, et sera reliée à la station Lemonnier. La station, d’une longueur de 233 m, comportera 2 quais au niveau -2 et 3 mezzanines pour les guichets et les accès aux quais.

Deux étapes

La construction de la nouvelle ligne de métro 3, qui reliera dans le futur l’actuelle station Albert à la future station Bordet, se fait en deux étapes.

Une première étape consiste en la transformation de l’axe de pré-métro Albert – Gare du Nord en une ligne de métro. Cela nécessite de transformer la station Albert en une station multimodale, de transformer la station de tram Lemonnier, de créer une nouvelle station de métro Toots Thielemans et de convertir en métro la ligne de pré-métro reliant actuellement la station Albert à la Gare du Nord.

La mise en service de ce tronçon de métro entre Albert et Gare du Nord est prévue dans le courant de l’année 2025.

Forest-Evere en 20 minutes

La deuxième étape du projet consiste à prolonger la nouvelle ligne de métro 3 de la Gare du Nord à Bordet en passant par les communes de Schaerbeek et d’Evere, via un nouveau tunnel et sept nouvelles stations.

D’ici 2030, la ligne de métro 3 permettra de relier facilement en une vingtaine de minutes les communes de Forest et Evere.