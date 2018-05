Métiers pénibles: "La négociation n'est pas terminée", rappelle Daniel Bacquelaine (MR)

Un consensus a été trouvé ce mercredi entre syndicats et gouvernement sur la question des métiers lourds au sein de la fonction publique. Le protocole d'accord sera soumis au comité ministériel restreint vendredi. Les négociations pourront alors se poursuivre sur la liste précise des fonctions pénibles, a précisé Daniel Bacquelaine (MR), le ministre des Pensions.

"La liste est un document préparatoire qui doit aussi se négocier dans le cadre du secteur privé et du secteur indépendant", rappelle Daniel Bacquelaine au micro de la RTBF. Et d'ajouter : "On est dans une phase de négociation. On doit encore travailler sur les fonctions pénibles et sur une liste de métiers qui bénéficieront d'une reconnaissance de pénibilité. Mais bien entendu, la négociation n'est pas terminée. Elle doit encore se poursuivre et elle se poursuit parallèlement dans le secteur privé et dans le secteur des indépendants."

La CGSLB et la CSC ont donné leur accord. Même si du côté de la CSC on insiste sur le fait qu'il s'agit d'un "accord conditionnel". La CGSP a demandé, elle, un délai d'une semaine avant de se prononcer, le temps de consulter sa base.