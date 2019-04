Météo: une dernière journée sous les 10° avant la hausse du mercure

Les températures vont prendre quelques degrés, voire passer du simple au double, au cours de la semaine. Si le mercure s'arrêtera aux 10° dimanche, il devrait dépasser les 20° à partir de vendredi, selon les prévisions matinales de l'Institut royal météorologique (IRM).Le temps restera sec, mais nuageux, ce dimanche. Seul l'extrême sud-est du pays pourrait encore être confronté à quelques précipitations hivernales en matinée.

Les températures resteront fraîches, elles ne dépasseront pas les 8° au sud du Sillon Sambre et Meuse et les 10° ailleurs. Le vent sera modéré de nord-est ou d'est. Dans la nuit, les températures seront négatives au sud du Sillon, de 3 à 4° à la Côte, et tout juste positives ailleurs dans le pays. Le temps se réchauffera lundi, les maxima seront compris entre 11 et 16°. Le soleil présent en force en matinée laissera par contre progressivement sa place aux champs nuageux.

Mardi: jusqu'à 18° en plaine

Mardi, le même scénario se répétera, mais ajoutera quelques périodes de pluies à son acte. Le mercure grimpera jusqu'à 18° en plaine. Il fera toujours assez humide mercredi matin, le temps deviendra progressivement plus sec dans l'après-midi. Les maxima seront de l'ordre de 16°. Le mercure continuera son ascension les jours suivants pour atteindre, voire dépasser, les 20°. Le ciel se partagera, lui, de jeudi à samedi, entre nuages et éclaircies.