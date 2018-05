Météo: un temps sec sur tout le pays

Le temps restera sec sur tout le pays, samedi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les nuages bas persisteront au nord du pays, tandis que le sud bénéficiera de plus de soleil. Les maxima atteindront entre 12 et 13°C à la mer, 15°C à l'ouest et 20°C en Lorraine.

Le vent, de secteur nord, sera faible à modéré. En soirée et durant la nuit, les éclaircies resteront présentes sur la plupart des régions. Du brouillard pourra malgré tout se former localement à l'est. Les minima ne dépasseront pas 4 à 8°C.

Après dissipation de la grisaille matinale, le soleil fera son apparition dimanche. Des cumulus se formeront toutefois en cours de journée et des averses orageuses sont prévues depuis l'est du pays. Il fera entre 16°C au littoral et 25°C en Campine.

Éclaircies et nuages se partageront le ciel en début de journée lundi, avant un risque d'averses orageuses. Le mercure grimpera jusqu'à 20°C à la mer et 24 ou 25°C dans le centre, sous un vent faible à modéré de secteur est à sud-est.

Les températures atteindront mardi 21 à 26°C mais des orages sont attendus localement dans l'après-midi ou en soirée.