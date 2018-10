Météo: un dimanche d'élections chaud et ensoleillé

Il fera à nouveau chaud et ensoleillé ce dimanche, avec des maxima voisins de 20 degrés en Hautes-Fagnes, de 23 degrés à la côte et de 24 ou 25 degrés dans l'intérieur du pays. Le matin, seuls des nuages d'altitude voileront le ciel.

L'après-midi, quelques nuages plus bas feront leur apparition sur l'ouest du territoire mais le soleil dominera, prévoit l'Institut royal météorologique.Le vent sera modéré de secteur sud. A la côte et en Ardenne, il sera modéré à assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h. Pendant la nuit de dimanche à lundi, la nébulosité augmentera, entraînant un risque de précipitations à l'ouest du pays. Lundi matin, il fera nuageux et quelques averses seront possibles. Les maxima resteront élevés pour la saison puisqu'on attend jusqu'à 24 degrés.