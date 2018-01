Météo: temps nuageux et quelques gouttes possibles

Les nuages domineront le ciel dimanche et quelques gouttes ou flocons seront possibles sur le sud-est du pays en matinée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Des éclaircies arriveront progressivement sur le nord et l'ouest du territoire.

Les maxima pourront atteindre 5 ou 6 degrés en Lorraine et ne dépasseront pas 1 à 3 degrés ailleurs. Le vent, de secteur nord-est, sera modéré à assez fort. En soirée et la nuit prochaine, les nuages persisteront mais le temps devrait rester sec, sous des minima compris entre 0 et 2 degrés.

Le soleil tentera de se frayer un chemin parmi les nuages, lundi après-midi, tandis que les températures oscilleront entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 5 ou 6 degrés dans le centre. Un vent désagréable d'est à nord-est est attendu.

Des éclaircies resteront possibles, mardi, avant une augmentation de la nébulosité. Le temps devrait toutefois rester sec. Côté mercure, le thermomètre affichera autour de 5 ou 6 degrés dans le centre du pays. Mercredi, une zone de pluie peu active traversera la Belgique, provoquant une nébulosité abondante ainsi que de faibles pluies ou bruines.