Météo: temps calme et ensoleillé ce dimanche

L’après-midi sera généralement bien ensoleillée. Quelques nuages bas pourraient localement s’attarder sur le sud-est ou du Hainaut occidental à la mer. Nous aurons de 3 à 7°C.

A l'ouest du pays et le long du flanc sud de l'Ardenne, des champs de nuage pourront tout de même apparaître en cours de journée. Le vent, de secteur est, sera faible à parfois modéré, virant au sud à sud-est durant la journée. En soirée et la nuit prochaine, de larges éclaircies sont attendues dans le centre et l'est, tandis que du brouillard givrant pourra se former au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima oscilleront entre -3 et 3°C.