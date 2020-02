Tempête Dennis: rafales de vent jusqu'à 100 km/h, numéro 1722 activé

Le SPF Intérieur a annoncé samedi soir l'activation temporaire du numéro 1722, en raison d'un avertissement de l'Institut royal météorologique (IRM). Des rafales de vent de 70 à 90 km/h sont prévues dimanche sur tout le pays. Localement, des pointes proches de 100 km/h ne sont pas exclues.

Les pompiers de Bruxelles nous indiquent avoir mis en place un dispositif spécial. Aucun incident n'a été signalé pour le moment sur la capitale.

Les rafales de vent pourront atteindre 80 à 100 km/h, dimanche, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Une alerte jaune a donc été émise pour l'ensemble du pays, depuis la nuit dernière jusqu'à ce soir 23h. Le temps sera, par ailleurs, très nuageux et le pays traversé de l'ouest vers le centre dans l'après-midi par une zone de pluie active.

►►► À lire aussi : La "bombe cyclonique" Dennis traverse le nord de l'Écosse et nous amènera de fortes rafales de vent dimanche

Le numéro 1722 a pour objectif de désengorger les centrales d'urgence 112 et de ne pas faire attendre les personnes dont la vie est en danger. Il ne s'agit pas d'un numéro d'urgence.

Seuls les numéros 112 (pompiers, ambulance) et 101 (police) sont des numéros d'urgence. Le numéro 112 ne doit donc être composé que si une vie est potentiellement en danger.

"Les centrales d'urgence 112 et les pompiers donnent toujours la priorité aux personnes dont la vie est potentiellement en danger. Ils analysent les situations au cas par cas et déterminent qui doit être aidé en premier. Pendant une tempête ou une inondation, ils doivent traiter beaucoup de demandes en même temps. Le numéro 1722 a pour objectif de désengorger les centrales d'urgence 112 et de ne pas faire attendre les personnes dont la vie est en danger. Il ne s'agit pas d'un numéro d'urgence", explique le SPF Intérieur.

L'activation du numéro 1722 est préventive lorsqu'une tempête ou une inondation est annoncée. "Cette activation ne présage en rien la gravité de l'avertissement et l'ampleur des dégâts éventuels", rappelle encore le SPF Intérieur.