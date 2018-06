Météo: pourquoi la Belgique connait-elle une si longue période d'orages?

La Belgique a connu 18 jours d’orages au mois de mai. Selon l’Institut royal de météorologie, le record est de 22 jours en un mois et date de 1922. Les pluies intenses ont souvent des conséquences catastrophiques. Les communes de Jupille de Trooz en Province de Liège ont particulièrement souffert.

Une longue période d’orage : une situation tout à fait normale

Selon Vincent Sclamender, prévisionniste à l’IRM, la moyenne est de 13,5 jours d’orage par mois en mai et en juin. La Belgique a déjà vécu une situation similaire les mois de juin 2008 et juin 2016. Nous sommes donc loin d’une situation anormale. Si cette période d’alertes orageuses est si longue c’est parce que quatre phénomènes sont réunis : peu de vent, beaucoup d’humidité et de chaleur, de l’air froid en altitude et une zone de convergence, c’est - à- dire une zone où les vents arrivent de directions différentes.

Pour Vincent Sclamender" il y a un système qui est bloqué sur nos régions. De L’air chaud et humide arrive chez nous par la France et le centre de l’Europe. Il y a peu de déplacement alors les cellules orageuses qui se développent provoquent beaucoup de précipitations en peu de temps sur les mêmes régions.

Trop tôt pour faire des liens avec le réchauffement climatique

Pascal Mormal, météorologue à l’IRM, explique qu’il n’est pas impossible que le réchauffement climatique soit à la base de ces longues périodes d’orages.

Mais si on regarde les statistiques pour la Belgique, on ne constate pas d’augmentation du nombre de jours avec des précipitations intenses. Bien qu’il existe une légère augmentation depuis les années 2000, les météorologues regardent l’évolution sur une période de trente ans avant de tirer des conclusions. Il est donc encore trop tôt pour faire des liens avec le réchauffement climatique. "

En attendant, des orages intenses sont attendus partout dans le pays ce weekend et la semaine prochaine. Le numéro 1722 destiné aux demandes d'intervention non urgente des pompiers est actif jusqu’à nouvel ordre. Le SPF Intérieur demande de réserver les appels au 112 lorsqu'il y a danger de mort.