Météo: le soleil fait de la résistance face aux nuages

Le temps sera généralement ensoleillé cet après-midi, malgré la présence de quelques champs nuageux, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Sous un vent modéré de secteur nord à nord-est, les températures maximales seront un peu plus basses que les jours précédents et varieront autour de 21°C en Ardenne, 24°C à la mer et 26 ou 27°C ailleurs dans le pays.

Le temps restera sec durant la nuit, avec des minima oscillant entre 9°C en Hautes-Fagnes et 15°C à la côte, sous un vent généralement faible de secteur nord.

Lundi, la journée débutera sous des nuages élevés, puis des nuages moyens et bas rentreront également sur le territoire. Une averse sera possible dans l'extrême est, tandis qu'ailleurs le risque de précipitations restera limité. Les maxima varieront autour de 19 ou 20°C en Ardenne, 21°C au littoral et 25 ou 26°C dans le reste du pays. Le vent sera modéré de secteur nord.

Le temps s'annonce plus frais mardi, avec des maxima de 15 à 18°C en Ardenne et de 18 à 21°C ailleurs, et un risque de quelques averses.