Météo: l'année débute dans les nuages

Ce premier jour de l'année 2019 sera marqué par un ciel encore très nuageux avec parfois de fines pluies ou de la bruine, selon les dernières prévisions de l'IRM. Sur l'ouest, quelques éclaircies temporaires seront possibles ce mardi matin. Sur les hauteurs de l'Ardenne, la visibilité sera encore réduite par les nuages bas.

L'après­-midi, quelques petites averses toucheront le pays à partir du nord. En Ardenne, elles seront plus fréquentes et pourraient prendre un caractère hivernal en fin de journée. Les maxima seront compris entre 4°C en Hautes­ Fagnes et 9°C à la côte. Quant au vent, il sera modéré, et à la côte souvent assez fort, de secteur ouest virant au secteur nord­-ouest. Au cours de la nuit, le ciel sera partiellement à très nuageux avec quelques averses locales. En Ardenne, les averses tomberont sous forme de neige fondante ou de neige. Il fera plus frais avec des minima de l'ordre de 0 ou ­1°C sur les sommets de l'Ardenne et de 6 ou 7°C à la côte.