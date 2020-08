Météo du week-end: un mercure de 20°C à 30°C sous un ciel peu nuageux

Sous un ciel peu nuageux, le mercure marquera samedi après-midi 20 à 22°C au littoral, 27°C dans le centre et jusqu'à 30°C dans l'est du pays. Les températures descendront doucement les jours suivants pour redevenir printanières jusqu'à jeudi, où il fera chaud, prévoit l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée.

Cet après-midi, le temps sera sec sur la plupart des régions, à l'exception d'une possible averse près des frontières de l'est du pays. Un coup de tonnerre n'y est d'ailleurs pas exclu. Le vent sera faible à modéré.

Ce soir et cette nuit, le risque d'averse accompagnée peut-être d'un coup de tonnerre planera encore sur l'est du territoire. Toutefois, c'est l'extrême ouest qui devrait profiter de quelques gouttes en fin de nuit. Les températures minimales oscilleront entre 15°C et 18°C.

Dimanche, la nébulosité sera variable et le temps restera sec, à quelques ondées locales près. Le soleil sera généreux à la Côte, où les températures ne dépasseront toutefois pas les 20°C.

En Lorraine belge, les maxima marqueront 24 ou 25°C, sous un vent modéré. La nuit, le mercure tombera entre 9°C et 16°C. Les températures maximales papillonneront autour des 20°C lundi, 22°C mardi et 26°C mercredi, prévoit en outre l'IRM.

La chaleur de l'été reviendra à partir de jeudi, journée pour laquelle on attend jusqu'à 31°C. Le mercure devrait même grimper jusqu'à 34°C samedi prochain.