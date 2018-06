Météo du mois de mai : 18 jours d'orages et records de chaleur

En début de mois l'IRM (Institut Royal Météorologique) publie systématiquement le bilan climatologique du mois écoulé. Il fallait s'en douter, le mois de mai a été remarquable à plus d'un titre.

Orages et précipitations très disparates

Pascal Mormal, météorologue à l'IRM, indique que le record du nombre d'orage pour un mois de mai n'a pas été battu. Même si les orages ont été quotidiens les 11 derniers jours de mai, avec 18 jours pour l'ensemble du mois, on ne bat pas le record de mai 1981 qui s'élevait à 22 jours. On peut toutefois qualifier cette valeur de très anormale. Mais il faut se rappeler que les 20 premiers jours de mai ont été très secs sur une grande partie du pays. Seuls quelques orages localisés et parfois violents comme le 16 mai dans la région liégeoise, ont quelque peu tranché avec cette tendance. Par contre, à partir du 20 mai, les orages quasi quotidiens ont commencé à faire remonter les totaux pluviométriques avec toutefois de grandes disparités. Ainsi la station de référence d'Uccle n'a mesuré que 13,9 mm alors qu'à quelques kilomètres de là, Zaventem a mesuré 78,4 mm. Localement les orages de mai ont provoqué des totaux de précipitations largement supérieurs à la normale comme au Mont-Rigi où il est tombé 137,6 mm pour une normale de 95,8 mm.