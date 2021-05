Météo: des orages, voire de la grêle, attendus ce dimanche, prévient l'IRM

Si quelques averses soutenues et coups de tonnerre sont déjà attendus ce samedi, l'instabilité sera encore plus marquée ce dimanche, prévient l'Institut royal météorologique (IRM). "Elle nous conduit à émettre un avertissement pour ce dimanche, avec sur la plupart des régions d'intenses averses (>10L/m2 en une heure), accompagnées d'orage et éventuellement de grêle", précise l'IRM.

Ces intenses averses et ces orages pourraient aussi être accompagnés, très localement, de fortes rafales de vent.

L'avertissement lancé par l'IRM s'étendra de ce dimanche à 8h00 jusqu'à 23h le même jour.