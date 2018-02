Météo: 2 à 5 centimètres de neige attendus, Kris Peeters appelle à travailler chez soi

Le ministre de l'Emploi Kris Peeters appelle à travailler chez soi vendredi en raison du risque météorologique hivernal. 2 à 5 cm de neige doivent en effet tomber par endroit, notamment de 2 à 3 cm à Bruxelles.

Concrètement, la neige a commencé à tomber en Flandre Occidentale mais elle n’atteindra la capitale qu’à partir de 14h. Les chutes de neige seront plus importantes entre 17h et 19h sur cette région. La perturbation devrait se décaler vers le centre et s’étendre jusqu’à l’Ardenne vers 18h-19h. L’heure de pointe du soir risque donc d’être plus compliquée que celle du matin.

Rester prudents et vigilants sur les routes

Notons que la phase de vigilance renforcée routière est enclenchée en Wallonie. La cellule d'action routière (CAR) recommande aux usagers de la route de rester prudents et vigilants. Les automobilistes sont invités à adapter leur vitesse, à éviter toute manœuvre brutale, à garder une distance de sécurité suffisante avec le véhicule qui précède et surtout à ne pas dépasser les épandeuses.

Les voyageurs peuvent se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau routier wallon via les sites trafiroutes.wallonie.be ou www.inforoutes.be.

Travail à domicile

"Demain neige prévue, autant rester travailler chez soi", a tweeté Kris Peeters jeudi soir. En décembre dernier, le ministre CD&V avait déjà invité à travailler chez soi lorsque des circonstances météorologiques exceptionnelles sont annoncées. Le ministre avait rappelé en décembre qu'il était légalement possible d'organiser le travail à domicile en cas de circonstances météorologiques exceptionnelles.

Idéalement, les entreprises sont invitées à prévoir un cadre permettant l'organisation de ce travail à domicile de manière à ce que chacun soit averti de ses droits et obligations. Il reste à voir si le ministre Peeters se rendra au Conseil des ministres.