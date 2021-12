Mesures sanitaires : la confiance envers le personnel politique se réduit au fil des comités de concertation

Le titre du 37e baromètre de la motivation est clair : les mesures sanitaires recueillent toujours un soutien, pas la gestion de la pandémie. L’enchaînement des comités de concertation entre novembre et décembre a augmenté la méfiance des Belges à l’égard du personnel politique et de sa capacité à gérer l’épidémie.

Cette étude réalisée à intervalle régulier par plusieurs universités francophones et flamandes (UCL, ULB, KUL, UGent…), en partenariat avec les journaux du groupe Sud Presse et le quotidien Le Soir, s’appuie sur les réponses de plus 18.000 personnes, vaccinées et non vaccinées.

" La méfiance à l’égard de la gestion politique globale a atteint un sommet ", peut-on lire dans le baromètre de la motivation. La confiance dans les politiques a fondu au cours des deux derniers mois, période au cours de laquelle les comités de concertation se sont suivis et ont amené de nouvelles restrictions. La reprise de l’épidémie a fait l’effet d’une véritable " douche froide ", selon les auteurs de l’étude.

" La confiance dans le gouvernement a progressivement diminué au fur et à mesure du développement de la quatrième vague, tant chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. " Les chiffres sont édifiants. Après le dernier comité de concertation qui s’est tenu le 3 décembre, 73% de vaccinés interrogés ont déclaré qu’ils n’avaient peu ou pas du tout confiance dans la compétence du gouvernement. Début novembre ce taux de personnes affichant un manque de confiance envers le personnel politique atteignait 59%. La méfiance a donc fort augmenté en un mois seulement. 72% des vaccinés montrent peu où très peu de confiance dans la bienveillance du gouvernement.

Cette méfiance est encore plus importante chez les personnes non vaccinées puisqu’elle touche 96% des répondants. Mais cette méfiance était déjà toute aussi forte début novembre.

La confiance envers le GEMS (le groupe d’experts qui conseille le gouvernement) est-elle nettement supérieure chez les personnes vaccinées : " 78% des vaccinés disent avoir confiance dans la compétence et 64% croient aux bonnes intentions du GEMS ".

Le baromètre de la motivation se penche aussi sur les raisons de cette méfiance accrue. " Plusieurs sources de méfiance ont culminé après le CODECO de la mi-novembre. Par exemple, une grande majorité de personnes non vaccinées (plus de 90%) disent avoir perdu confiance dans la gestion de la pandémie parce que les vaccins et les mesures sont moins sûrs ".

En revanche, la motivation à respecter les mesures sanitaires semble se maintenir chez les personnes vaccinées. Avec l’augmentation des infections, cette motivation a même eu tendance à augmenter au cours de la quatrième vague. Mi-novembre, 60% des personnes vaccinées étaient très ou modérément motivés à respecter ces mesures. Elles sont désormais 69%. L’augmentation de la perception du risque d’infection joue un rôle important dans l’augmentation de la motivation à respecter les mesures, du moins chez les personnes vaccinées.

" En général, les personnes vaccinées respectent mieux les mesures que les personnes non vaccinées, et cela semble être particulièrement le cas pour le masque. Ces différences sont beaucoup plus faibles pour la restriction des contacts étroits. " A titre d’exemple, la réduction des contacts rapprochés est presque autant respectée par les personnes vaccinées et non vaccinées. " 62% des personnes vaccinées et 60% des personnes non-vaccinés indiquent qu’elles auront 5 contacts étroits ou moins dans la semaine à venir, soit le nombre recommandé par le GEMS. "