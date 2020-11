Mesures de confinement maintenues par le comité de concertation, prochaine évaluation le 27 novembre

Le comité de concertation qui réunit le gouvernement fédéral et les ministres présidents des régions et communautés, a donc décidé, sans surprise, de maintenir les règles actuellement en vigueur face à la crise sanitaire. Malgré de légères améliorations, la situation reste particulièrement grave. Voilà ce qui ressort de cette réunion et du communiqué du Premier ministre. ""La Belgique reste en urgence sanitaire", explique Alexander De Croo.

On savait déjà que la réunion ne déboucherait pas sur un allègement des mesures. Il s’agissait ici surtout de faire le point sur la situation épidémiologique.

La prochaine réunion du comité de concertation est prévue le 27 novembre. On aura alors un peu de recul aussi sur l’impact de la réouverture des écoles, prévue lundi. Cette réouverture des écoles, "impose une extrême prudence", explique encore le Premier ministre.

Par ailleurs, ce week-end, devrait avoir lieu une réunion des ministres de la santé. Il s’agira de faire le point sur le système de testing. La volonté affichée était de porter le nombre de tests PCR par jour à 100.000, ainsi que de réintroduire la possibilité de se faire tester pour les personnes asymptomatiques.