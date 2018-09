Mérites wallons: Eden Hazard et Cécile de France parmi les décorés

Cette distinction, c’est devenu une tradition liée aux Fêtes de Wallonie. Depuis 8 ans, le gouvernement met à l’honneur ceux qui contribuent au rayonnement de la Wallonie. Selon le portail Connaitre la Wallonie, 214 personnalités, associations ou institutions ont déjà reçu un Mérite wallon.

La majorité MR-cdH vient de remettre les distinctions de la cuvée 2018. Une liste dans laquelle on retrouve quelques stars, comme le footballeur Eden Hazard, capitaine des Diables rouges, 3e de la dernière coupe du monde, ou l’actrice Cécile de France, déjà couronnées de deux Césars.

Le gouvernement wallon a aussi élevé au rang de Commandeurs du Mérite wallon, à titre posthume, les trois victimes (dont deux policières) de l’attaque au couteau perpétrée à Liège en mai dernier.

Autre Wallons mis à l'honneur: les entrepreneurs François Blondel, Michel Foucart et Salvatore Curaba, les sportifs Eléonor et Chloé Sana, Joachim Gérard et Alexandra Tondeur, les chefs étoilés Jean-Baptiste et Christophe Thomaes, le chocolatier Jean-Philippe Darcis ainsi que Marianne Croux, Gauthier Louppe, Anne Querinjean et Stephan Uhoda dans le domaine culturel.