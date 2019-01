Menaces, intimidations et lettres suspectes: des personnalités politiques sous protection

Après avoir reçu plusieurs lettres de menaces de mort, le libéral Louis Michel est désormais sous surveillance policière . Mais il n’est pas la seule personnalité politique à recevoir ce genre de missives peu sympathiques. Très récemment, Theo Francken (N-VA), l’ancien secrétaire d’État à l’Asile et la Migration a reçu une lettre contenant de la poudre. Une poudre qui s’est finalement avéré être de la farine. Même courrier reçu aussi chez Wouter Beke, le président du CD&V. Les menaces sur les hommes et les femmes politiques sont une réalité. Plusieurs d’entre-elles sont d’ailleurs sous surveillance voire sous protection rapprochée.

Hommes et femmes politiques surveillés

Les lettres de menaces, les violences physiques et les intimidations sont parfois telles que les personnalités politiques n’ont plus le choix de faire appel à une protection policière. Charles Michel, le Premier ministre démissionnaire, est sous surveillance rapprochée depuis plusieurs années. Il avait été aspergé de mayonnaise et de frites en 2015, sa famille avait même fait l’objet de menaces et depuis la vague d’attentats terroristes, sa protection a même été renforcée.

Charles Michel enfrité en 2014