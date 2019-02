Memorandum de la FGTB pour le prochain gouvernement

Ce 20 février, à l’occasion de la "journée internationale de la justice sociale", la FGTB a choisi de présenté son (double) mémorandum en vue des élections de 2019. Après une législature marquée, selon elle, par "l’accroissement des inégalités, de la pauvreté, de la précarité et dominée par des politiques injustes visant à contenter une extrême minorité de la population au mépris des travailleurs et des allocataires sociaux", la FGTB souhaite que le prochain gouvernement change radicalement de cap. La FGTB demande dès lors qu'il rompe avec "ces politiques socialement injustes et déséquilibrées". Au travers de son mémorandum "Ensemble pour un pouvoir d'achat retrouvé" et "Ensemble pour la justice fiscale", la FGTB a présenté ses propositions et projets pour une "grande réforme sociale ". Pouvoir d’achat, économie durable et emploi de qualité, fiscalité, droits et libertés syndicales, sécurité sociale comme thèmes prioritaires du projet porté par la FGTB au cours des prochains mois et années.

8 axes d'actions prioritaires

Sur la table un double mémorandum construit avec les militants et les citoyens rencontrés, avec 8 axes prioritaires. La FGTB plaide ainsi pour l'augmentation à moyen terme du salaire minimum , mais aussi un salaire pour les jeunes "qui permet de démarrer dans la vie et ne soit pas discriminant", la garantie d'une évolution positive et juste de la rémunération tout au long de la carrière, une pension digne, des allocations sociales minimales 10% au-dessus du seuil de pauvreté, l'égalité entre les travailleurs - à travail égal, salaire égal et égalité hommes/femmes -, des services publics renforcés (avec notamment un plan d'investissements massif concerté avec les régions et les interlocuteurs sociaux), accessibles et de qualité, et enfin la justice fiscale.

La FGTB qui martèle à nouveau que "les travailleurs belges ont perdu 2,3% de leur pouvoir d'achat au cours des trois dernières années", que le taxshift "n'a bénéficié qu'à une partie des salariés et pas aux allocataires sociaux", avec au final 15,9% de la population belge présentant un risque de pauvreté.

Salaire minimum et réduction du temps de travail

Pour un pouvoir d'achat retrouvé, la FGTB attend du prochain gouvernement qu'il mette en oeuvre "un plan d'urgence social", ce qui passerait à moyen terme par un salaire minimum de 14 euros/heure et 2300 euros/mois contre 9,84 euros brut aujourd'hui soit 1562 euros brut par mois pour un salarié vivant seul et travaillant à temps plein. "Une hausse qui serait progressive, d'abord un euro de plus. 14 euros c'est à moyen ou long terme. La revalorisation substantielle du salaire minimum que nous revendiquons va permettre à 15 % des travailleuses et travailleurs à temps plein ainsi qu’à une large majorité des travailleuses et travailleurs à temps partiel de voir leur niveau de vie augmenter. Mais cette mesure ne sera pas seulement bénéfique pour ces personnes, elle va aussi profiter à l’ensemble des citoyens et de la collectivité. Plus de salaire, c’est plus de moyens pour la Sécurité sociale et les services publics".

Comme de coutume, la FGTB défend sans surprise un retour à l'âge de la pension à 65 ans ou encore une réduction du temps de travail à 32H/Semaine ou "la semaine des 4 jours" mais "en définissant d'abord un cadre, le tout étant ensuite à négocier secteur par secteur et entreprise par entreprise".

La FGTB exige aussi le maintien du mécanisme d’indexation automatique, refuse toute tentative de manipulation de l’index : "il est primordial que l’indexation reflète l’ensemble des coûts auxquels sont confrontés les travailleurs et les allocataires. Nous refuserons toute tentative de vider de sa substance l’indexation en manipulant ou en démantelant le système de calcul". La FGTB refuse dès lors tout nouveau saut d’index. La FGTB qui plaide à nouveau pour une réforme de la loi de 1996 qui impose la comparaison de l'évolution des salaires en Belgique avec les pays voisins.

La FGTB demande une pension minimale revue à la hausse : "Nous fixons le montant minimum d’une pension légale décente à 1.500€ net. Aujourd’hui, le montant de la pension minimum au taux isolé après une carrière de 45 ans s’élève à 1.212 €/bruts. Largement insuffisant pour finir sa vie dignement". Sans oublier une pension légale correspondant à 75% du salaire moyen du travailleur.

Eco-shift et social-shift

Côté justice fiscale, la FGTB plaide sans nouveaux impôts pour un "éco-shift", une économie et une société bas carbone, ce qui passe par un plan d'urgence climatique et une révision de la fiscalité sur la consommation et la production. "Ce virage fiscal vert, qui devra s’accompagner d’un programme d’investissements ambitieux mobilisant des fonds publics et privés et visant à investir dans les économies d’énergie, les énergies renouvelables, une mobilité " douce " collective et l’économie circulaire, ne peut conduire à l’adoption de mesures linéaires qui n’auraient comme seul résultat que de plonger une partie importante de la population dans la précarité énergétique. La FGTB attend donc du prochain gouvernement que le virage fiscal écologique se fasse dans une perspective juste et pondérée. La FGTB plaide pour que les impôts sur la consommation et/ou les taxes environnementales adoptées dans cette perspective soient justes".

Au menu syndical, abaissement de la TVA sur l'électricité à 6% et remplacement à terme de la TVA sur l'énergie par une taxe carbone. A côté, il y aurait aussi un "social shift" avec glissement vers l'impôt sur les fortunes et sur le capital, taxation des plus-values sur actions, taxation des revenus locatifs, taxe annuelle sur les grosses fortunes et sur les transactions financières. Sans oublier l'introduction d'une cotisation sociale généralisée au profit de la sécurité sociale, un impôt des personnes physiques plus justes, un impôt des sociétés plus efficace et une lutte renforcée encore contre la fraude et l'évasion fiscale.

La FGTB va soumetrte ce double méorandum à l'ensemble des partis et publiera ensuite leurs réponses pour montrer à l'électeur quels partis se rapprochent le plus de leurs points de vue ou pas. Le syndicat socialiste qui invite les lecteurs de ces mémorandums et le citoyen "à prendre leur destin et leur avenir en main en faisant les bons choix".