Médicaments coronavirus en Belgique : "Nous faisons tout pour commander autant que possible" assure De Backer

Dans un communiqué le ministre Philippe De Backer, en charge de la task force qui doit accroître la capacité de dépistage et gérer le matériel de protection, a tenu à rassurer quant à une éventuelle pénurie de médicaments et de matériel pour lutter contre le Covid-19 : "J’aimerais souligner qu’on se trouve en ce moment en situation de crise. Toutes les parties concernées font tout leur possible pour commander autant de matériel que possible et de le faire parvenir en Belgique. Il y a toujours un risque que quelque chose tourne mal avec une commande, bien évidemment nous essayons de réduire cela à un minimum absolu".

Un formulaire en ligne

Le ministre annonce qu’un formulaire en ligne a été créé sur le site info-coronavirus.be pour les entreprises et les particuliers qui pensent pouvoir contribuer de manière significative à la recherche des produits rares.

Philippe De Backer les invite à s’y inscrire, annonce le ministre. "Nous enregistrons environ 100 offres de matériel par jour. Une équipe de huit personnes lit et analyse chaque offre. Les offres concrètes et réalisables sont retenues. Les documents nécessaires sont demandés pour que deux équipes d’inspecteurs puissent juger la qualité du matériel offert. Après un résultat positif, la dernière phase est entamée. Il s’agit d’une négociation concrète sur la quantité, la période de livraison et le prix.

►►► Toutes les infos sur l’épidémie de coronavirus en Belgique et dans le monde

Philippe De Backer assure que tout est fait pour raccourcir chaque étape et ajoute que le stock des médicaments cruciaux est également suivi soigneusement, citant notamment l’hydroxychloroquine et chloroquine (médicament anti-malaria utilisé dans les hôpitaux pour les patients covid-19) : selon lui, il y a en ce moment suffisamment de stock stratégique, déjà réparti aux hôpitaux. Des commandes supplémentaires ont été effectuées. Concernant le curare (relaxant musculaire), le ministre parle d’un stock suffisant jusque mi-avril. Pour la morphine, la production de la firme belge a été doublée. Pour les autres médicaments utilisés pour les patients COVID-19 en soins intensifs assure qu’un stock stratégique a été constitué.

Plus de problèmes avec les gels désinfectants

Dans ce même communiqué, le ministre De Backer affirme que le problème des gels désinfectants est résolu : "Les professionnels de santé et les citoyens pourront à nouveau disposer très rapidement des gels désinfectants".

Le SPF Finance rappelle de son côté que les entreprises autorisées à produire les gels hydroalcooliques et l’alcool pour les mains sont celles dont l’autorisation entrepositaire agréée comporte le code S400 et qui disposent d’une autorisation "biocides" (temporaire ou autre) du SPF Santé Publique, ainsi que les pharmacies. Plusieurs conditions sont à remplir pour obtenir l’autorisation. Par exemple, l’alcool à utiliser pour produire ces gels hydroalcooliques ne doit pas contenir de dénaturant, et le produit final doit contenir un ou plusieurs composants gélifiant, rappelle le SPF Finances.