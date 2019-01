Maxime Prévot est élu président du cdH avec 85% des voix

Favori dès l’annonce de la démission de Benoît Lutgen le 15 janvier dernier , l'actuel bourgmestre de Namur l’a emporté avec 85% des voix face à quatre autres candidats : François-Xavier Blanpain, Arthur Defoin, Bashiru Lawal et Jan Lippens.

Les applaudissements à l’issue de ce dernier discours ont confirmé le statut de Maxime Prévot. Le bourgmestre de Namur et ex-ministre wallon pouvait compter sur de nombreux soutiens dans la salle.

Le premier à avoir pris la parole est François-Xavier Blanpain. Après lui, Arthur Defoin, Bashiru Lawal et Jan Lippens se sont succédé avant le favori de l’élection, Maxime Prévot. C’est l’ordre alphabétique qui a désigné celui de passage. Les candidats ont eu dix minutes de parole chacun.

Pour @prevotmaxime , "il faut être résolument progressiste pour répondre avec honnêteté, sincérité et authenticité aux gens. C’est l’heure de l’Humain ! J'ai l’envie de partager ce bout de chemin avec vous pour mener nos couleurs à la victoire!"

Le tableau peint par les candidats a parfois été sombre. Lors des élections communales du 14 octobre, beaucoup de listes apparentées cdH ont choisi une autre dénomination pour se présenter aux électeurs. « Il y a une certaine honte à montrer ce sigle », a regretté Bashiru Lawal, candidat aux communales à Seraing.

Une opinion contredite par Maxime Prévot. « Notre projet est fort et crédible, et nous ne devons pas en avoir honte », a-t-il répondu, en rappelant le « désenchantement » de beaucoup de citoyens à l’égard de la politique. Il a appelé à renoncer à cette manie « judéo-chrétienne de l’autoflagellation » qui caractériserait trop souvent le cdH. Il veut au contraire « vivifier » sa formation et « la dynamiser là où elle peine ».