Maxime Prévot (cdH) : « Voter pour Ecolo, c’est voter pour le retour du parti socialiste »

Maxime Prévot, bourgmestre de Namur et jeune président du cdH, était sur le plateau de Matin Première à quelques jours des scrutins fédéral, régional et européen. Ses premières paroles sont claires : le cdH ne s’alliera pas à la N-VA, une position que le parti humaniste a fermement tenue déjà lors de la précédente élection fédérale.

« J’ai toujours dit que le programme de la N-VA était incompatible avec les valeurs du cdH. Mon énergie sera déployée pour rendre contournable la N-VA […] et recréer des liens forts entre les formations francophones et les Flamands constructifs. En aucune manière le cdH ne sera le porteur d’eau d’une suédoise bis. Il y a une responsabilité collective à faire barrage contre la N-VA. »

L’alliance PS – Ecolo s’est esquissée avec le duel Katthabi – Di Rupo de ce mardi, en écho aux propos de De Wever qui évoquait un front pastèque, lors de son débat contre Jean-Marc Nollet, organisé par L’Echo/De Tijd : « vert à l’extérieur, rouge à l’intérieur ».

« On en a la certitude, voter pour Ecolo, c’est voter pour le retour du parti socialiste, on les a vus se faire des mamours sur votre plateau hier soir, confirme le président du cdH. Quand je vois Ecolo reprendre les positions du PTB à son compte : par exemple la réduction linéaire du temps de travail à 32 heures/semaine tout en étant payé 38 heures, c’est impensable. On va flinguer notre tissu de PME. »

Nous n’avons pas besoin […] du modèle du PTB tel qu’il est soutenu par Ecolo et le PS

Et d’appeler les électeurs à lire minutieusement le programme social d’Ecolo, sans se cantonner à ses mesures environnementales. « Il ne faut pas que les gens aient la gueule de bois au lendemain du vote, en disant moi j’ai voté Ecolo parce que je voulais un signal fort pour les matières environnementales, sans voir les autres mesures du programme. »

Maxime Prévot pointe du doigt des candidats Ecolo qui, lors de débats, tiendraient des discours différents des propos officiels tenus aux journalistes, notamment sur la globalisation des revenus. « Nous n’avons pas besoin du modèle N-VA, mais pas non plus du modèle du PTB tel qu’il est soutenu par Ecolo et le PS. Nous sommes une troisième voie beaucoup plus réaliste et humaniste. »