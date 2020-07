Maxime Prévot (cdH) s'insurge contre la méthode de formation d'un gouvernement fédéral : "Si on est avancés, je l'ignore"

Négociations pour la formation d’un gouvernement fédéral, relance de l’économie après la crise sanitaire, report du vote sur la dépénalisation de l’avortement… autant de thèmes abordés par Maxime Prévot, le président du cdH sur La Première ce lundi matin.

Voilà trois semaines que Georges-Louis Bouchez (MR), Joachim Coens (CD&V) et Egbert Lachaert (Open VLD) se sont associés pour former un gouvernement fédéral. Pour le moment, le scénario d’une coalition "Arizona" (rassemblant le CD&V, l’Open VLD, le MR, la N-VA, le cdH et le sp.a) tient la corde au niveau fédéral.

Maxime Prévot a été convié aux discussions de ceux qu’on surnomme au nord du pays "les rois mages" il y a quinze jours. Et depuis ? "Silence radio", affirme-t-il. "Je dois bien partager quelques interrogations sur la méthode", lance alors le président du cdH qui rappelle qu'"on n’a aucune note à ce stade".

"Ce n’est pas notre premier choix"

Pour le centriste, qui n'a pas encore eu l'occasion d'exposer les priorités de son parti, c’est le flou. "Si on est avancés, je l’ignore. […] Il aurait été plus heureux d’avoir une nouvelle bilatérale ou l’autre pour qu’on puisse aborder le fond. Ici on a un peu le sentiment qu’ils sont en train de faire l’entrée, le plat et qu’on pourrait éventuellement être conviés au moment du dessert."

Pourquoi dès lors avoir accepté de s’embarquer dans cette coalition ? "Je veux me montrer constructif et responsable, répond Maxime Prévot. Ce n’est pas notre premier choix. Mais tout le monde s’évertue à expliquer que le monde d’après ne peut plus être celui d’avant. C’est valable aussi pour les politiques. On ne peut plus continuer les exclusives."

Dans ce contexte, si la coalition Arizona "n’offre pas toutes les vertus", elle a au moins le mérite de mettre sur pied "une majorité numérique" (celle-ci serait dans ce cas-ci de 77 sièges sur 150 à la Chambre). En tout cas à condition que le sp.a confirme ses intentions d’en faire partie.

►►► À lire aussi : Le sp.a demande des garanties aux trois présidents

Le président du cdH l’affirme, le temps presse. "On a besoin d’un plan de relance urgemment. On est aujourd’hui un des seuls pays européens à ne pas offrir de perspective à notre tissu économique et à notre protection sociale. C’est vraiment alarmant."

Et d’ailleurs, qui va prendre en charge ce plan de relance ? Un hypothétique gouvernement fédéral ? Ou Sophie Wilmès, la Première ministre, qui a annoncé la semaine dernière qu’elle y travaillait ? "Il faut éviter que, d’un côté comme de l’autre, on prenne des initiatives qui sont peut-être généreuses mais vont parasiter le travail."

La loi sur l’avortement, "un mauvais feuilleton"

Pendant les négociations, la vie parlementaire continue. La Chambre devait voter la semaine dernière une proposition de loi dépénalisant et assouplissant les conditions de l’avortement. Mais la N-VA, le CD&V, et le Vlaams Belang ont obtenu un renvoi du texte devant le Conseil d’Etat. Pour Maxime Prévot, c’est le "mauvais feuilleton de la semaine dernière", auquel le cdH s’est retrouvé associé malgré lui.

"Nous ne nous sommes pas fait comprendre. […] Du côté du cdH, nous n’avons pas apporté nos voix à un report du texte et à une saisine du Cons d’Etat. Nous avons par contre, il est vrai, exprimé à nouveau des réserves que nous avions sur ce texte. Nous avons été assimilés au bloc de ceux qui voulaient faire barrage en faisant de la flibuste parlementaire."

Maxime Prévot voit dans cette association de la N-VA, du CD&V, et du Vlaams Belang une coalition "malodorante pour bien des aspects". Il ajoute : "Je regrette que ça ait pu heurter les uns ou les autres que la communication, telle qu’elle a été relayée, ait donné le sentiment soit qu’on s’était acoquiné avec l’extrême droite, soit qu’on voulait faire barrage. Il n’en est rien."

Et le président du cdH de conclure : "Je respecte ceux qui ne partagent pas notre opinion, je voudrais juste qu’on ait le même respect à l’égard de ceux qui partagent la nôtre."

►►► À lire aussi : Le report du vote sur la dépénalisation de l’avortement, "une gifle" pour les femmes, dénonce Sophie Rohonyi (DéFI)