Maxime Prévot (cdH) : « Il n’y a plus d’adhésion parce qu’il n’y a pas de Codeco crédible et cohérent. »

Le président du cdH et bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, manifeste son soutien au secteur de la culture et s’indigne du manque de cohérence des décisions prises par les différents comités de concertation.

" Une nouvelle fois, l’incohérence des décisions gouvernementales va plonger tous les mandataires locaux dans une situation embarrassante ", lance Maxime Prévot au micro de l’Invité de Matin Première.

Dans le même temps, le Namurois porte sa casquette de bourgmestre et doit ménager la chèvre et le chou dans sa commune : " On s’indigne autant que le secteur culturel de cette décision qui n’a ni queue ni tête, mais nous sommes tenus à veiller à ne pas cautionner des actes de désobéissance civile. On va être de nouveau le cul entre deux chaises. Il est évident que je ne vais pas envoyer la police et les matraques. Mais on ne peut pas uniquement être dans le laisser-faire. "

Convocation en urgence

Selon son président, le cdH a plaidé dans les différentes assemblées pour que les gouvernements revoient leurs décisions : " Le politique s’honorerait à reconnaître qu’il s’est gouré de cible. "

" Quand j’entends le Premier ministre se baser sur des faits, ça fait bien longtemps qu’il n’a plus mis les pieds dans une salle de spectacle. S’il y a bien un endroit où le risque est quasi nul, c’est parmi les acteurs culturels ", poursuit-il.

Maxime Prévot désire une convocation en urgence d’un nouveau codeco pour revenir en arrière : " Je ris sous cape quand j’entends que 4 partis de la majorité sur 7 dénoncent eux-mêmes la décision à laquelle ils ont pris part. Il faut être cohérent. "

►►► À lire aussi: Coronavirus : le cdH demande au Codeco de revoir d’urgence sa copie sur la culture

L’humaniste rappelle que le codeco fonctionne selon le principe de consensus : " Il aurait suffi qu’un de ces partis dise " njet " à la mesure de fermeture de la culture, on aurait pu éviter qu’elle ait lieu. "

Selon le président du cdH, l’attitude des autres partis relève de l’hypocrisie : " On ne peut pas les entendre s’émouvoir alors qu’ils ont cautionné cette décision. Quand il s’agit de passer à l’acte pour que cette décision soit revue et ils n’ont pas posé les gestes nécessaires. "

Agir plus tôt

Maxime Prévot estime qu’on aurait pu éviter de fermer la culture : " Fin novembre, on nous annonce à tue-tête que la situation dérape et qu’il faut resserrer l’étau. On a ensuite un comité de concertation du 3 décembre qui accouche d’une souris. Même Frank Vandenbroucke regrettait de ne pas avoir été assez loin. Ils ont manqué de courage dont on fait les frais maintenant. "

Le président du parti humaniste rappelle que la crise dure depuis un certain temps : " On est deux ans plus tard, avez-vous vu qu’on avait impulsé un plan visant à donner du souffle aux aides-soignants ? On continue d’être dans le palliatif, de la politique sparadrap, du marchandage en fonction des lobbys plutôt que deux après d’avoir une vision macro et prospective. "

Avant de conclure : " Sans une véritable relance des soins de santé, on va continuer à courir derrière le virus en mettant sous l’étouffoir une série de secteurs en compensant leur fermeture par des primes au lieu de travailler à la source. "