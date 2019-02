Maxime Prevot : « Bruxelles doit rester un pôle d’attractivité majeur »

Maxime Prevot nous livre ce vendredi matin sa première interview comme nouveau président du cdH. Il lève le voile sur l’ambition de son parti pour la Région bruxelloise. « L’une de mes premières volontés a été clairement de réaffirmer mon souci des réalités urbaines. Je viens d’une ville à la campagne, je connais à la fois les réalités de la ruralité et les réalités de gens qui vivent dans les cœurs urbains. A Bruxelles nous avons des mandataires en nombre et efficaces, mon objectif c’est de porter dans le concret les réalités des citoyens pour avoir des actions qui améliore leur quotidien ».

Mobiliser toutes les forces vives bruxelloises

« Le cdH veut faire de Bruxelles la métropole européenne de l’innovation et de l’intelligence artificielle », dit-il, y voyant un « enjeu essentiel de développement de l’emploi ». L’élu propose par ailleurs six idées pour Bruxelles. « La gouvernance de Bruxelles ne doit pas être un tabou, on doit pouvoir se poser des questions quant à l’exercice de certaines compétences qu’il serait plus efficace d’exécuter au niveau de la Région plutôt qu’au niveau des 19 communes ».

Parmi celles-ci : confier les compétences de mobilité, de climat et de propreté à la région plutôt qu’aux communes.

« Je trouve que ce gouvernement fédéral a une responsabilité coupable en matière de mobilité. Avoir imposé plusieurs milliards d’euros d’économies au groupe SNCB, c’est pour moi un non-sens total, alors qu’on doit offrir une alternative crédible à la voiture ».

Maxime Prévot évoque aussi la mobilité, rappelant que sa formation est favorable à une extension du métro bruxellois et à l’aboutissement du RER au télétravail ou à la semaine de 4 jours de travail.

La question du vivre ensemble

« Notre projet est fort et crédible, et nous ne devons pas en avoir honte du passé, voyons l’interculturalité comme une opportunité plutôt qu’une somme de problèmes », a-t-il répondu, en rappelant que le cdH « est respectueux de toutes les valeurs, mais pour autant il ne faut pas laisser fouler aux pieds, les nôtres. Elles doivent aussi être respectées, nos traditions également. Soyons dans un partenariat constructif pour chacun au lieu d’être dans un rapport de force stérile ».

Joëlle Milquet le retour ?

Maxime Prevot évoque son désir d'un retour de Joëlle Milquet comme tête de liste à la Région : « je pense que c’est une femme pleine de ressources et je souhaite que nous ne gâchions pas cette ressource. C’est une force de travail importante et qui a encore une grande popularité et qui a encore pleins de projets à porter. Il n’y a pas de raisons qu’elle ne participe pas à cette aventure ».

Maxime Prevot précise que son inculpation ne pose pas de problème pour se faire élire, même s’il reconnaît que cela posera problème pour siéger dans un exécutif.

La prime pour les kots pas à Bruxelles ?

C’est la nouvelle proposition du gouvernement wallon : la « prime kot » pour les étudiants qui habitent loin de leur université ou de leur école supérieure. Ces derniers recevront 1000 euros par an. Mais que va-t-il se passer pour les étudiants bruxellois ? « Céline Frémault a pris des initiatives avec la ministre De Bue afin de voir comment on peut améliorer ce dispositif. Il faut se rendre compte que cela fait 20 ans que le cdH est demandeur que le coût que représentent les kots, soit pris en compte pour les familles les plus rurales. Il y a pour les familles qui vivent loin de pôles d’enseignement une nécessité à recourir au kot, ce n’est pas un choix. Nous allons améliorer le processus ».