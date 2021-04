Maxime Prévot appelle le comité de concertation à la cohérence : mieux vaut des gens en terrasse qu' "en stoem" dans des caves

Face à ces "signaux", Willy Demeyer ajoutait : "Si la police intervient avec les moyens qu’elle a, ça peut poser des problèmes d’ordre public à Liège, en fonction de l’état de la population qui souhaite cette réouverture et en fonction de la détresse du secteur Horeca. […] J’ai une responsabilité en matière d’ordre public et je suis rejoint dans cette analyse par le gouverneur." Autrement dit, la police n’a pas les moyens de faire respecter le report décidé en comité de concertation. Willy Demeyer pointait au passage le sous-effectif de la police.

Le 14 avril en soirée, après le comité de concertation (qui rassemble les différents niveaux de pouvoirs du pays), le bourgmestre de Liège Willy Demeyer expliquait qu’il avait reçu, de manière informelle, des signaux du secteur Horeca organisé à Liège lui indiquant que les terrasses rouvriraient comme initialement prévu le premier mai et non le huit.

Les terrasses ont créé le débat depuis ce moment-là. L’Horeca a crié son désarroi et une partie du secteur est allée plus loin, comme à Liège, avec la volonté de rouvrir contre vents et marées le 1er mai. Le débat a été politique également. Le ministre de la santé Frank Vandenbroucke a de son côté justifié le report au 8 mai en expliquant qu’une semaine, c’était 500.000 doses de vaccin administrées à la population en plus.

Le président du cdH Maxime Prévot n’y croit pas : "Je ne pense pas que décaler de 7 jours va avoir un impact significatif sur la gestion des chiffres, sur la campagne de vaccination. C’est risible. On nous dit qu’on attend le 8 mai parce que ça permettra de vacciner entre 400.000 et 500.000 personnes de plus. Soyons raisonnables : ça fait 3 mois que la campagne de vaccination est lancée en Belgique et on a vacciné deux millions de personnes. Et on ferait un demi-million de personnes en une semaine. Qui peut croire ça ?"

Si l’on se réfère aux chiffres publiés par l’AFMPS, l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, qui met à jour de manière hebdomadaire les chiffres relatifs à la vaccination, il ressort que 379.245 ont reçu une dose de vaccin entre le 7 et le 12 avril, soit en six jours (dont un dimanche). Le rapport de l’AFMPS n’indique pas la ventilation entre les trois régions du pays mais le rythme des 400.000 à 500.000 doses de vaccins administrés en une semaine n’est donc pas une chimère.

►►► A lire aussi : 500.000 personnes vaccinées en une semaine. Vraiment ?