"Mawda, killed by N-VA politics": la façade du siège de la N-VA vandalisée

La façade du siège de la N-VA a été vandalisée ce vendredi 12 octobre. Les employés du parti nationaliste flamand ont découvert des tags ce matin sur le bâtiment de la rue Royale à Bruxelles.

Les auteurs des faits ont inscrits "Mawda", ou encore "killed by N-VA politics" à la peinture rouge sur les vitres et la façade du siège du parti. Une substance rouge a également été projetée sur les murs et devant l'entrée du bâtiment. Selon la porte parole de la N-VA, il s'agit de sang de cochon et de peinture.

Les inscriptions font référence au décès de la petite Mawda, tuée d'une balle le 17 mai 2018 lors d'une course poursuite entre la police et une camionnette transportant des migrants.