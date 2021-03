Matin Première : Rudi Vervoort favorable à une réinitialisation de la stratégie vaccinale en Belgique

Le ministre-président de la Région Bruxelles-Capitale était l’invité de "Matin Première" ce 1er mars. Il est revenu avec Thomas Gadisseux et François Heureux notamment sur les "couacs" actuels dans la stratégie de vaccination et le couvre-feu maintenu à 22 heures dans la capitale.

L’invité de la matinale ce lundi est le ministre-president bruxellois, Rudi VERVOORT. La campagne de vaccination est-elle en train de déraper au point de nécessiter un « reset » ? Nous évoquerons le contexte général... en attendant vendredi prochain. Les aides aussi régionales pour les secteurs à l’arrêt. Bruxelles a décidé de maintenir un couvre-feu plus strict. Pourquoi ? Le contrôle de la situation y est-il plus complexe ? Cette semaine démarre la préparation de la réforme de l’Etat. Les deux ministres en charge des réformes institutionnelles, A. Verlinden et D. Clarinval, vont présenter

Centre de vaccination du Heysel, le 8 février

Un Heysel presque vide. Les images ont fait beaucoup parler ces derniers jours. Une campagne de vaccination qui déraille ? Le ministre-président socialiste du gouvernement bruxellois se déclare être de l’avis du ministre de la Santé et juge "nécessaire de revoir la stratégie pour améliorer le taux de vaccination".

Mais il se dit est néanmoins prudent. "Si on élargit le scope (le nombre de personnes pouvant accéder au vaccin actuellement, ndlr), on fera face à d’autres images. C’est-à-dire des files interminables et pas de doses en suffisance".

On perd des jours, pas des semaines

Pour le moment, "on perd des jours, pas des semaines" pour le ministre-président, qui souligne qu'"on reste malgré tout dans les clous des objectifs de la campagne de vaccination prévue au départ". Mais un "reset" (une réinitialisation, ndlr) serait "utile". "Si vous avez les doses, après le reset est assez simple à faire, c’est une réorganisation logistique. Mais si on n’a pas les doses, c’est plus compliqué", explique-t-il.

Rudi Vervoort annonce aussi qu’une stratégie de communication régionale sera mise en œuvre. Il s’agit de la "gestion de l’explication". Pour convaincre les Bruxellois d’aller se faire vacciner, elle sera construite sur le concept de "preuves à l’appui" (sous-entendu "le vaccin n’est pas dangereux") et "chiffres à l’appui" (sous-entendu "le nombre de décès diminue").

Et l’Everois de souligner et de se réjouir néanmoins de la fin de la campagne vaccinale dans les maisons de repos bruxelloises. Tout le monde aurait reçu les deux doses, selon le ministre-président.