Masques, discothèques, Covid Safe Ticket : voici les décisions du comité de concertation (conférence de presse en direct à 18h)

Nouveau comité de concertation et nouvelles salves de mesures de relâchement à prévoir. En tout cas sur le papier. Car la situation épidémiologique est compliquée à Bruxelles et inquiète en Wallonie, particulièrement dans la province de Liège. Ce qui signifie que les régions bruxelloises et wallonnes pourraient décider de ne pas appliquer certaines décisions. C’est l’élément central de la conférence de presse à venir.

Que va annoncer le Comité de concertation ? Un large assouplissement concernant le port du masque. A partir du 1er octobre (et jusqu'au 31 du même mois), le masque ne sera plus obligatoire, sauf :

Dans les transports en commun, les gares, les aéroports, les taxis

Dans les établissements de soins au sens large (hôpitaux, centres de revalidation, maisons de repos, etc.)

Dans les professions de contact (salon de coiffure, salon de beauté, pour les clients comme les professionnels), tout comme dans les évènements de masse de plus de 500 personnes en intérieur et de 750 en extérieur (s'il n'y a pas de Covid Safe Ticket)

Dans les évènements de masse de plus de 500 personnes en intérieur et de 750 en extérieur s'il n'y a pas de Covid Safe Ticket

Il est bien évidemment possible, pour les personnes qui le désirent, de garder leur masques.

Ceci est ce que les autorités appellent le "socle fédéral" concernant le masque. Les régions peuvent décider de ne pas suivre. C'est ce qu'a fait Bruxelles, qui a communiqué à 18h que "l’obligation du port du masque devra être maintenue dans les secteurs où elle s’applique actuellement pour toute la Belgique sauf pour les secteurs concernés par l’application du CST. Le port du masque reste ainsi obligatoire dans les commerces notamment pour garantir un accès à tous à ces secteurs essentiels. Il en ira de même pour les activités de contacts". La Wallonie n'a pas encore pris de décision.

Autres décisions que la conférence de presse va annoncer :