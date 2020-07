Masque obligatoire dans certains lieux publics : "Les mesures doivent être adaptées au fur et à mesure", précise le ministre Goffin

Masque obligatoire certains lieux publics : "Les mesures doivent être adaptées au fur et à mesure", précise le ministre Goffin - © Tous droits réservés

L'invité de Matin Première: Philippe Goffin - 10/07/2020 Que se passe-t-il quand on part en vacances dans des pays où des foyers de coronavirus sont déclarés ? Et quand on rentre ? Où récolter les infos ? Vont-elles évoluer ? Quelles sont ces zones sont rouges, oranges ou vertes ? Les indications sont-elles identiques pour les départs et les retours ? Le ministre des affaires étrangères, Philippe Goffin, est l’invité de la matinale.