Mark Elchardus: "Avec les coupes budgétaires de la culture en Flandre, la N-VA se venge"

Sociologue de la VUB, Mark Elchardus est l’invité du Grand Oral RTBF/Le Soir ce samedi 30 novembre sur La Première et ce dimanche 1er décembre sur La Trois. Au menu: les difficultés à construire un projet commun en Belgique, les divergences entre les opinions publiques flamandes et francophones et les coupes budgétaires dans le secteur de la culture en Flandre.

Sur ces coupes, l’avis de Mark Elchardus est divisé : "En ce qui concerne la façon dont ils veulent implémenter les subsides, là je crois que le secteur culturel a tout à fait raison de protester puisque c’est presque immédiat, c’est pour le premier janvier, c’est brutal". Pour cette raison, le sociologue soutient la colère. Il pense même que la N-VA en aurait fait une affaire personnelle vis-à-vis du monde culturel : "Ça donne quand même l’impression qu’il y a un peu de vengeance dans cette mesure. L’hostilité entre la N-VA et le secteur culture a joué là".

Mais dans l’absolu, Mark Elchardus estime que ces coupes sont équitables : "Le gouvernement flamand décide de diminuer les dépenses, il essaye de réduire la dette publique et demande des efforts à beaucoup de secteurs. La fonction publique, par exemple, les soins strictement non-médicaux, même les entreprises, tout le monde. On peut discuter cette politique d’épargne, mais je trouve que le secteur culturel n’a pas particulièrement à se plaindre".

Flamands et Wallons : mêmes inquiétudes

Mark Elchardus fait une observation qui peut surprendre: les inquiétudes sociétales se ressemblent énormément entre Flamands et Wallons. "J’ai fait beaucoup d’études et on se rend compte qu’une part importante de Belges étaient contre le pacte Marrakech. Mais les Flamands ont été mieux écoutés par leurs partis. Résultat : Vlaams Belang et N-VA font plus de 40% des voix aux élections. Du point de vue wallon, c’est grave pour la démocratie".

