Marius Gilbert : "On était parmi les pays européens les plus atteints par le coronavirus, maintenant, il y a 2/3 des pays qui sont au-dessus de nous."

"Depuis longtemps, on plaidait pour avoir une visibilité à long terme", explique Marius Gilbert, épidémiologiste, sur le plateau du journal télévisé de 19h30.

Les représentants du gouvernement fédéral et ceux des entités fédérées se sont fixé un objectif avant de pouvoir envisager un déconfinement : 75 nouvelles hospitalisations par jour. "C’est utile de se fixer un objectif mental collectif. Il sera chiffré, sur le moment où on va rouvrir la discussion sur ce qu’on peut faire et sur la manière dont on peut reprendre une vie un peu plus normale."

Si on n’avait pas modifié les règles sanitaires, on aurait dû atteindre le cap de 75 hospitalisations à la mi-janvier, mais ce jour-là, ce sera le moment d’analyser la situation et de décider si le déconfinement aura lieu le 1er février. "Ce sont des mesures extrêmement prudentes qui laissent très peu de place au virus pour se faufiler, avec toutes les difficultés sociétales que cela implique", déclare Marius Gilbert.

Si, dans cet intervalle, le nombre de cas augmente pour toute une série de raisons, ça pourrait reporter ce moment qui est prévu à la mi-janvier, estime le scientifique. "C’est une forme de motivation pour chacun pour se dire : 'Essayons de tenir le coup'. On se rapproche très clairement d’une politique où on veut avoir des objectifs sanitaires ambitieux. On sait qu’à long terme, du point de vue macro-économique, les pays qui s’en sortent bien sont ceux qui ont réussi à maintenir la transmission à un niveau bas."

Approche à l’allemande

Le maître de recherches FNRS estime qu’avec les mesures prises à la suite du comité de concertation de ce vendredi, la Belgique suit plutôt l’exemple de l’Allemagne que celui de la France : "Au niveau européen, on était dans les pays avec le niveau d’incidence les plus élevé, maintenant, il y a presque deux tiers des pays qui sont au-dessus de nous. On a fortement diminué. Il faut continuer car c’est ce qui va nous permettre d’avoir de nouveau une vie beaucoup plus normale."