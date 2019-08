Marie Messiaen (Association Syndicale des Magistrats): "Un gouvernement qui revendique ne pas respecter la loi, c'est du jamais vu"

Elle a remplacé la très médiatique Manuela Cadelli, il y a 3 mois, à la présidence de l’Association syndicale des magistrats. Elle se dit plus discrète, mais partage les mêmes valeurs et les mêmes combats, pour une justice de qualité accessible à tous. Marie Messiaen était l’invitée de Rudy Hermans ce jeudi sur La Première.

L'indépendance de la Justice est menacée, dénonce Marie Messiaen. La présidente de l'Association syndicale des magistrats énonce d'emblée plusieurs exemples qui l'inquiètent : "Cette indépendance est fragilisée par des coups d'éclat, des buzz, comme nous avons eu dans le gouvernement précédent, avec des cas malheureusement célèbres d'un Secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration (Théo Francken, N-VA, ndlr) qui décide de ne pas respecter une décision de justice concernant l'affaire des visas syriens, ou du ministre de l'Intérieur (Jan Jambon, N-VA) qui prend la parole en plein délibéré d'un procès pour donner son avis sur le fait qu'il serait quand même terrible que le prévenu soit acquitté", déplore-t-elle.

Et ce n'est pas tout : "Il y a aussi une intrusion plus insidieuse, qui essaie d'inféoder, de faire de la Justice un département du ministère de la Justice plutôt qu'un troisième pouvoir. Les magistrats, qui sont pourtant prévus par la loi, sont nommés en fonction des disponibilités budgétaires. Et ce n'est pas un engagement à 100% tel qu'il devrait l'être. Il y a aussi plusieurs petites mesures au niveau des bâtiments, de l'informatique ou du personnel, qui font que l'on dépend toujours du bon vouloir du ministère des Finances, du ministère de la Justice, de la régie des bâtiments, alors que l'on devrait être à leur niveau", explique la magistrate.