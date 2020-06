Marie-Kristine Vanbockestal : "Avec le suivi instantané, après cinq semaines, 2220 demandeurs sont repartis à l'emploi"

La crise économique, conséquence du coronavirus commence déjà a frappé au niveau de l’emploi en Wallonie. Près de 30.000 demandeurs d’emplois supplémentaires sur les 180.000. Le Forem s’est adapté, en contactant dans les 48 heures ceux qui viennent de perdre leur emploi avec des premiers résultats probants. 2220 personnes sont déjà reparties sur le marché du travail.

Le suivi instantané

L’ennemi dans ce type de crise, dans le cadre de l’emploi, c’est le temps et le risque de l’enlisement. C’est pourquoi le Forem s’est dit qu’il fallait agir rapidement et "rompre avec la procédure habituelle", indique l’administratrice du Forem, Marie-Kristine Vanbockestal. "Nous nous sommes dit que parmi ces personnes, il y avait des nouvelles personnes qui venaient s’inscrire pour la première fois, et des personnes avec expériences, employables rapidement", explique l’administratrice. En 48h, le Forem a contacté ces nouveaux demandeurs d’emploi pour faire les premiers bilans et les premières propositions.

Résultat : " sur 30.000 il y en 9000 qui ont été identifiés comme étant potentiellement dans cette situation. 46% ont été confirmés et ils se sont vus proposer 18.000 offres d’emploi. Aujourd’hui, après 5 semaines, on a quand même une sorte de satisfaction de constater que 25% soit 2220 qui sont repartis à l’emploi", détaille la patronne du Forem.

Malgré ces premiers signaux "encourageants", Marie-kristine Vanbockestal, reste "hyper prudente". "Ce n’est que la première partie d’un plan sur le moyen et le long terme", dit-elle.

S’adapter au marché de l’emploi

Pour le Forem, il s’agit de penser un plan sur le long terme également pour éviter l’enlisement. "A côté de cette mesure instantanée que nous prenons, nous voulons comprendre comment se profilent les secteurs porteurs wallons, réputés créateurs d’emplois. Sur les mois qui viennent nous voulons analyser le marché ensemble. J’ai donné rendez-vous aux têtes de secteurs en juin, afin de comprendre comment le Forem peut les aider", explique Marie-Kristine Vanbockestal.

D’ores et déjà, le Forem propose "40 offres de formation et 25 centres spécialisés". Mais, comme l’indique Marie-Kristine Vanbockestal, "on va devoir s’adapter" pour pouvoir remédier aux besoins du marché. En effet, certains secteurs sont un peu plus en danger comme "l’aérien" ou encore "le commerce au détail". D’autres, comme "l’IT ou encore la construction, un secteur plus traditionnel mais qui peut être attractif ou encore la logistique" sont porteurs de création d’emplois.

Pour les secteurs en danger, Marie-Kristine Vanbockestal propose "des outils de reconversion".

Quid des jeunes

Cette année, environ "50.000 jeunes qui vont venir s’inscrire au Forem", après l’obtention de leur diplôme. Et il faudra que "le Forem repense ses mécanismes d’accompagnement habituels. Avant on les convoquait après six semaines avec diplôme, après quatre semaines sans diplôme. Ici, nous allons devoir gérer les 30.000 nouveaux demandeurs en plus de ces 50.000 jeunes".

En cette période d’examen, Marie-Kristine Vanbockestal rappelle que " le diplôme reste le meilleur instrument pour aller à l emploi ". C’est pourquoi, malgré une session hors normes, elle invite les jeunes à poursuivre leur session " jusqu’au bout ".

Je veux croire que la crise sera plus courte et moins grave que celle de 2008 en termes de chômage

Plusieurs mesures ont été prises pour amortir le choc de la crise économique, réduction de la TVA dans l’horeca, la prolongation du droit passerelle des indépendants etc.… Des mesures qui pourraient étaler dans le temps la crise économique.

"Le fait de prolonger le chômage économique, même si les entreprises devront proposer des formations à leurs travailleurs, risque effectivement de prolonger l’incertitude", indique l’administratrice du Forem. Mais elle ajoute "a contrario, je veux croire qu’une entreprise ou un secteur qui part à la relance et qui aura besoin de ressources fera rentrer ses travailleurs".

Optimiste, Marie-Kristine Vanbockestal, indique "je veux croire que la crise sera plus courte et moins grave que celle de 2008 en termes de chômage".