Marie-Hélène Ska (CSC) : " 0,8% d'augmentation de salaire pour les 2 ans à venir, c'est tout simplement indécent "

Le mercredi 13 février sera un jour de grève nationale à l’appel des syndicats, et cela pour dénoncer l’échec des négociations interprofessionnelles. Ils réclament une hausse des salaires importante, et non pas celle fixée par le Conseil central de l’Économie, c’est-à-dire 0,8% en plus de l’indexation. C’est ce qu’expliquait Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, dans l’émission Jeudi en Prime : « Notre grève aujourd’hui vise à dire que 0,8% d’augmentation de salaire pour les deux ans à venir, alors qu’on n’arrête pas de nous dire qu’on cherche de la main-d’œuvre, que dans certains secteurs on est en pénurie, ce qui est vrai dans certains secteurs ou dans certaines régions, c’est tout simplement indécent. En effet aujourd’hui les besoins des travailleurs pour pouvoir vivre dignement, pas simplement pour pouvoir survivre, sont bien supérieurs à cela. Nous savons aujourd’hui, et nous l’avons d’ailleurs dit dès le départ, que nous ne mettions pas en cause nos interlocuteurs autour de la table. Ils disent aujourd’hui : 'Nous respectons la loi', mais nous mettons en cause une loi qui est totalement absurde par rapport à une dynamique de négociation de salaires ».

La direction de Total à Feluy propose des avantages aux travailleurs qui décideront de travailler le 13 février. Une surprime de 1500 euros, composée d’une prime de 560 euros brut, d’une journée d’absence payée et d’un sursalaire. « Nous étions sur un chiffre de 0,8% possible d’augmentation, et les employeurs criaient déjà haro à la menace sur la compétitivité des entreprises. Et aujourd’hui on voit que des sommes pareilles sont proposées pour une journée. C’est dire l’écart qu’il y a entre les positions officielles et les raisons pour lesquelles nous serons en grève mercredi prochain ».