Marie-Christine Marghem sur les objectifs climat:"On peut diminuer la consommation"

La Commission européenne pointe du doigt la Belgique qui « ratera ses objectifs pour 2020 et 2030 » si elle ne prend pas de nouvelles mesures, selon un rapport publié par Le Soir mardi.

« Des efforts additionnels sont nécessaires en matière de réduction d’émissions, d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique », pointe l’exécutif européen.

Selon ce rapport de la Commission européenne, « sans mesures additionnelles, la Belgique ratera ses objectifs climatiques de 2020 et 2030 » pour les émissions de gaz à effet de serre des secteurs non industriels, soit le transport, le logement, l’agriculture, et le secteur tertiaire.

En 2020, elles auront été réduites de 12% par rapport à 2005 alors qu’il faudrait atteindre -15%. En 2030, les émissions belges auront diminué de 14% alors qu’il faudrait atteindre -35%.

La Commission parle également de la situation des entreprises : en Belgique, « la part des grandes entreprises ayant réalisé un audit énergétique est considérablement plus faible que la moyenne européenne (58% contre 67% en Europe) ».

Concernant la baisse des émissions, qui doit permettre d’atteindre la décarbonation en 2050, la Belgique devrait quadrupler, voire sextupler son rythme de réduction. Et donc mettre en œuvre de nouvelles mesures.

Réaction de la ministre

La ministre de l’Energie, Marie-Christine Marghem (MR), souligne notamment les efforts qui ont été faits dans l’éolien off shore. Mais confirme qu'il reste beaucoup d'efforts à faire. La ministre insiste sur le fait que " le pourcentage d’énergie renouvelable est exprimé par rapport à un dénominateur, qui est la consommation finale. Parce que c’est ça qui va jouer un rôle considérable : la meilleure énergie, c’est celle qu’on ne consomme pas. Je suis certaine qu’avec la volonté concrètement exprimée par les politiques et la sensibilisation générale qui traverse toute la société sous l’impulsion des marches pour le climat, il y a tout à fait moyen de diminuer la consommation ", conclut-elle.

Faute d’y arriver, la Belgique pourrait être sanctionnée, sauf à acheter la part de renouvelable manquante à un autre pays en surplus, via un accord de coopération.