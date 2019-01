Marie-Christine Marghem sur le climat: "Nous devons mettre un coup d'accélérateur"

Cette nuit, les activistes de "Act For Climate Justice" s’étaient organisé pour recouvrir les abribus de plusieurs grandes villes du pays . Résultat : de nombreuses affiches mais aussi des stickers qui invitent les citoyens à "réveiller" leurs ministres de l’environnement. Sur les affiches blanches et rouges, un QR code renvoi au site web "Act For Climate Justice" sur lequel on trouve des portraits peu flatteurs des quatre ministres. La page permet d’interpeller chacun des ministres via un mail, un sms, un appel téléphonique ou un tweet.

Affiche de "Act For Climate Justice" - © "Act For Climate Justice"

Affiche de "Act For Climate Justice" - © "Act For Climate Justice"

Ce midi, l’une des principales concernées par cette action, la ministre de l’environnement Marie-Christine Marghem a réagi par téléphone : "Il n’y a aucune difficulté par rapport à ce type d’actions. Pourvu qu’elle soit sincèrement tournée vers l’objectif qu’elle poursuit et que ce ne soit pas une action de vexation (…)". Pour la ministre fédérale, il s’agit d’une "pression motivante" qui doit pousser les autres ministres de l’environnement belges et elle à "mettre un coup d’accélérateur". Pour Marie-Christine Marghem, il faut mettre la politique climatique "au devant des autres politiques" de manière "transversale aux autres" afin d’avoir du "poids dans la réalité (…) des résultats concrets, visibles et ressentis".

Une réunion avec les quatre ministres "rapidement"

La ministre ajoute avoir envoyé un message commun avec la ministre de l’environnement bruxelloise Céline Fremault (CdH) à leurs collègues des régions wallonne et flamande pour une réunion rapide afin de "faire le point sur cette action très rapidement". L’heure et le lieu de cette réunion entre les différents ministres de l’environnement n’est pas encore connue jusqu’ici. Quant à savoir si la ministre a reçu beaucoup de message suite à cette action ce matin, Marie-Christine Marghem confirme qu’elle en a reçu mais précise qu’elle ne sait pas "comment et combien les autres ministres du climat en ont reçu". "Nous ferons le point ce soir et évaluerons la situation" a conclut la ministre contactée par téléphone.