Marie-Christine Marghem revendique la maternité de la proposition de loi climat

Une loi spéciale climat va-t-elle être approuvée d'ici à la fin de la législature ? Les verts l'espèrent.

Ecolo et Groen vont déposer une proposition de loi à la Chambre en ce sens, sur base d’un texte concocté par des experts universitaires. Loi qui revoit les ambitions climatiques de la Belgique à la hausse. Le chef du groupe MR à la Chambre, David Clarinval s’est engagé à cosigner la proposition, mais pour la ministre fédérale Marie-Christine Marghem, le MR est plus que favorable à ce texte, puisqu'elle en est à l'origine.

Interrogée par Arnaud Ruyssen dans Soir première, Marie-Christine Marghem n’hésite pas une seconde. Oui, il faut une loi climat, un signal fort en matière climatique dans notre pays, dit-elle, "j’en suis tellement convaincue que c’est la raison pour laquelle j’ai commandé à mon administration que des universitaires se penchent sur la gouvernance climatique. La présentation de leurs travaux a eu lieu le 27 novembre 2018, et le contenu de cette proposition de loi est pratiquement la totalité des conclusions de ce travail".

"C’est la vérité pure et simple, et c’était une préoccupation également des quatre ministres du Climat dans le cadre de la commission nationale climat. Nous avions décidé de rassembler tout ce qui existait en termes de gouvernance climatique, bien conscients depuis l’épisode catastrophique du vote de la Belgique concernant les directives efficacité énergétique et renouvelables, que la gouvernance était un point noir à résoudre". Cette gouvernance, se trouve au centre de cette proposition de loi. Coïncidence ? Loin de là, selon Marie-Christine Marghem.

Cependant, au delà de savoir qui est à l'origine du texte, la ministre se réjouit surtout de l'accueil que celui-ci a reçu. En plus d'Ecolo-Groen et du MR, les socialistes francophones et néerlandophones ainsi que le cdH sont prêts à le cosigner.

Dans la mesure où tout le monde veut aller dans le bon sens et réagir à la demande formulée par les Belges, rien ne s’oppose dès lors à ce qu’un cadre légal inter fédéral vienne cadrer les choses, dit la ministre. "Nous ne voulons plus soumettre la question climatique aux autres administrations, mais soumettre les autres administrations à l’analyse climatique".