Marie-Christine Marghem épinglée par les internautes après son appel à participer à la Marche pour le climat

La ministre de l'Environnement Marie-Christine Marghem (MR) est la cible de toutes les critiques. En cause : une vidéo publiée sur Facebook qui invite les belges à la marche "Claim for Climate" ce dimanche 2 décembre. Une séquence "surréaliste" selon certains internautes qui dénoncent l'écart entre les choix politiques de l'élue et son positionnement affiché sur les réseaux sociaux.

"L'initiative de la marche pour le climat ce dimanche 2 décembre à Bruxelles est très importante. Merci aux organisateurs", lance la ministre de l'Environnement, sourire aux lèvres avec une petite musique d'ambiance qui donne une couleur joyeuse à sa capsule vidéo. "Si comme moi vous êtes un citoyen engagé, venez nous rejoindre", appelle-t-elle avant de rappeler qu'elle s'envolera le 3 décembre pour participer à la COP24 en Pologne, puis de conclure : "Nous avons besoin de ce soutien pour défendre les positions de la Belgique et de l'Union Européenne."