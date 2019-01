Marianne Streel (syndicat): "Le premier défi d'un agriculteur, c'est de gagner sa vie"

Marianne Streel est la première femme élue à la tête de la Fédération wallonne de l’Agriculture. Bonjour. Elle préside l’organisation syndicale depuis quelques semaines. Un milieu pourtant réputé très masculin.

Pour Marianne Streel, ce n’est pourtant qu’une vision. « Il est vrai que la main-d’œuvre est principalement masculine, mais nous avons aussi énormément de femmes qui travaillent dans l’agriculture. On a les conjointes aidantes, les épouses d’agriculteurs, et aujourd’hui des jeunes qui deviennent chefs d’exploitation et ont fait le choix de faire de l’agriculture. Ça montre surtout que le monde agricole, qu’on dit parfois conservateur, peut évoluer comme le reste de la société et avoir une touche de modernité. C’est la même chose pour la Fédération wallonne de l’Agriculture. »

Un métier multifonctionnel avec des multicompétences

Marianne Streel vient d’une famille agricole. Son père était agriculteur, tout comme ses grands-parents du côté maternel. Elle a par ailleurs épousé un agriculteur. " Je travaillais dans le notariat et, en 1994, lorsqu’il est décédé, je n’ai pas hésité 30 secondes, j’ai décidé de devenir chef d’exploitation et de continuer le projet qu’on avait construit ensemble de reprise d’une exploitation. " Pour Marianne Streel, tous les agriculteurs sont des entrepreneurs, quel que soit leur statut social. « Avant, on devait produire. Aujourd’hui, ça ne suffit plus. C’est un métier multifonctionnel avec des multicompétences. Je rappelle aussi qu’on a des emprunts très lourds. Quand on reprend une exploitation, on prend des risques financiers. Il faut donc une excellente gestion. On produit des biens de qualité, mais on a aussi toute une série de métiers et de compétences en plus. Nous sommes donc de vrais chefs d’exploitation.

Gagner sa vie, le vrai problème

Etre agriculteur en Wallonie n’est pas le moyen le plus simple de gagner sa vie. Ce serait même la plus grande difficulté rencontrée par les travailleurs de la terre. « Nous avons des prix pour produire nos produits qui sont plus élevés que nos coûts de vente de nos produits. On a une aide via la politique agricole commune, mais on remarque aujourd’hui dans tous les secteurs que ça ne suffit plus. » C’est notamment le cas dans les secteurs de l’élevage, (la viande bovine, le lait…). Et les crises se succèdent (en 2008 et 2009). Et malgré un prix qui commence à remonter, cela n’empêche pas selon la nouvelle patronne du syndicat à couvrir toutes les pertes des dernières années. « Et le secteur des cultures a aujourd’hui rejoint ces difficultés financières. » Selon Marianne Streele, le revenu moyen agricole « est bien inférieur au revenu belge moyen. »

Le lait moins cher que l’eau

Marianne Streel se dit choquée de constater qu’un litre de lait coûte moins cher qu’un litre d’eau. « On a perdu la valeur de ce qu’avait un produit alimentaire ». Sans désigner de coupable, Marianne Streele constate que le panier de la ménagère ne consacre plus que 12% à l’alimentation, contre 50% il y a 30 ans.

Le secteur agricole est aussi conscient de son rôle dans la lutte contre le changement climatique. « Nous sommes évidemment une des causes, comme toutes les activités humaines et économiques. Mais nous en sommes en même temps les victimes. Inutile de rappeler les deux années de sécheresse qu’on vient de vivre, avec un impact important sur le revenu des agriculteurs. Notre secteur a toujours évolué et nous tenons compte de ce critère pour continuer à travailler mieux demain qu’aujourd’hui. »

Durabilité et environnement

Cette orientation ne signifie pas pour autant le désir d’un passage massif au bio et à l’éradication complète des produits chimiques. Selon Marianne Streel, il existe plusieurs modes de production et de commercialisation. » La durabilité a trois piliers : il y a l’économie, l’environnement et le social.

Deux défis pour l’agriculture

Marianne Streel distingue deux défis pour les années qui viennent : le revenu des agriculteurs, et la reconstruction de l’image que la population a de l’agriculture. « Ça passera par notre façon, à nous agriculteurs, de réexpliquer aux consommateurs, ainsi qu’aux habitants qui habitent autour de nos exploitations, comment on travaille. Car tout n’est pas aussi noir que ce que disent les médias. Il faut aussi retrouver une confiance chez nos agriculteurs parce qu’on souffre de cette image qui donne l’impression que l’on est responsable de beaucoup de maux ».

Il existe aujourd’hui la traçabilité des produits, des normes sanitaires et des produits de haute qualité. « Nous sommes dans une région du monde où les produits sont les plus contrôlés. Et trop souvent, on l’oublie. "