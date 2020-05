Mardi des blouses blanches : le syndicat libéral CGSLB exhorte Maggie De Block à "sortir du bois"

Le syndicat CGSLB exige que la ministre de la Santé Maggie De Block "clarifie ses intentions" dans la perspective du déblocage de 400 millions d’euros via le "fonds des blouses blanches". Le syndicat souligne à cet égard la "flexibilité et l’engagement" du secteur au cours de la crise sanitaire du Covid-19.

La CGSLB demande à la ministre "d’organiser la concertation sociale sur l’utilisation des moyens du fonds blouses blanches" et plaide pour "un nouvel accord social pour le secteur des soins de santé", dans un communiqué diffusé lundi.

Le syndicat libéral observe que dans le cadre de la concertation tripartite à ce sujet – entre les partenaires sociaux et le gouvernement – le débat doit se concentrer sur certains thèmes centraux. A savoir plus de main-d’œuvre ainsi que davantage de recrutements et de formations dans le secteur des soins de santé et une meilleure rémunération pour tous les professionnels du secteur.

"Jamais dans l’histoire récente le secteur de la santé n’a eu la perspective d’un investissement annuel de 400.000.000 d’euros. Jamais auparavant, les responsables politiques et la population n’ont été aussi conscients de la nécessité d’investir dans des soins de santé de qualité. L’énorme flexibilité et l’engagement dont ont fait preuve les établissements de santé et leur personnel dans la crise sanitaire pour gérer la crise n’ont échappé à personne. Combien de nouvelles manifestations de blouses blanches devrons-nous encore organiser avant que quelque chose ne bouge ?", interpelle Eric Dubois, responsable sectoriel de la CGSLB, alors que se profile mardi, le 12 mai, la "Journée internationale des soins infirmiers".