Marche pour le climat: les élèves absents seront-ils punis?

La marche pour le climat a attiré 12.500 étudiants dans les rues de Bruxelles, des élèves dont beaucoup ont certainement brossé les cours pour venir. Alors, jours de renvoi, heures de colle et autres punitions vont-ils suivre? Chaque direction d'école est libre de choisir mais parmi celles que nous avons contactées, le ton est plutôt à la compréhension.

Il y a pas exemple, les enthousiastes comme Etienne Bontemps, directeur de l'Institut de l'Assomption à Watermael-Boisfort. Il faut dire qu'ici, l'autonomie de l’élève et la transition écologique font partie du projet éducatif de l'établissement. L'école a par exemple acheté 60 vélos pour le déplacement des élevés vers le centre sportif. Alors quand quelques élèves sont venus voir le directeur pour parler de la marche pour le climat, Etienne Bontemps a décidé d'encadrer cette initiative: "Je leur ai proposé de venir me voir individuellement, pour voir leur motivation, ce qu’il y avait là-derrière. Comme j’ai senti une réelle motivation, je leur ai proposé de pouvoir y aller, mais de se mettre en ordre au niveau des cours, d’être présent à l’école jusqu'à 10 heures et de revenir ici à 13h40 pour le cours suivant, d’avoir l’accord de leurs parents et enfin de poursuivre leur engagement en venant aussi à la manifestation avec les professeurs le dimanche 27 janvier."

S'organiser pour la suite

Dans cette école, seuls les élèves des dernières années pouvaient participer à la marche. Le directeur réfléchit donc à faire évoluer le système pour les prochaines fois, pour que toutes les années puissent participer via une délégation d’élevés qui changerait chaque jeudi.

Car des manifestations de ce genre, il risque bien d'y en avoir d'autres (c'est déjà la deuxième). A l'école Decroly à Uccle, la direction compte organiser un peu les choses pour les prochaines fois. Une réunion entre professeurs, éducateurs et direction se tiendra ce vendredi pour adopter une ligne de conduite claire. Cela dit, pour les élèves qui ont participé à la marche de ce jeudi, dont la plupart a prévenu l'école avant, pas de soucis à se faire, aucune punition n'est à l'ordre du jour.

Evidemment, si beaucoup ne comptent pas punir, certaines écoles n'ont pas apprécié de voir leurs élèves faire l'école buissonnière. Ainsi à l'Alter Ecole de Clavier, un éducateur nous a laissé entendre que les élèves absents en payeraient les conséquences

Pour la ministre de l'enseignement, manifester le dimanche c'est bien aussi

Invitée dans Soir première sur la RTBF, la ministre de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles, Marie-Martine Schyns (cdH) a expliqué soutenir le cœur du message et l'objectif des jeunes. Par contre, sur la forme, la ministre n'est pas très favorable à la multiplication des absences scolaires: "Une participation à une marche comme celle-là, si elle ne rentre pas dans le projet pédagogique d'une école ou n'est pas accompagnée des enseignants, ça reste une journée où ils sont absents de l'école. Si j'avais un conseil à leur donner [...] il y a aussi la marche pour le climat du 27 janvier. Je ne peux que les encourager à manifester pendant ces moments-là. [...] Je peux rappeler que le mercredi après-midi existe aussi, pourquoi pas ce jour-là ."

Le message sera-t-il entendu? La réponse devrait arriver jeudi prochain.