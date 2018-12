Climat: "La Flandre freine systématiquement les ambitions", déclare Marie-Christine Marghem

La ministre fédérale de l'Environnement Marie-Christine Marghem (MR), présente à la Marche pour le climat dimanche à Bruxelles, a reproché à la Flandre, au micro de la VRT, de "systématiquement freiner" dès qu'un effort sur le climat est demandé. Le boomerang se fait déjà sentir.

Un message fort à l'attention du gouvernement flamand

La participation de la ministre Marghem a suscité son lot de commentaires. L'élue MR a entendu les critiques et reconnu qu'elle devait faire mieux mais a aussi pointé du doigt le pouvoir régional flamand. "La Flandre freine malheureusement systématiquement lorsque nous voulons élever nos ambitions", affirme-t-elle.

Des propos qui n'ont pas plu au ministre flamand de l'Energie Bart Tommelein (Open Vld). "Un ministre doit gérer et non manifester. Un ministre qui manifeste néanmoins ne doit pas raconter des mensonges sur le dos de ses collègues", écrit-il sur Twitter. En outre, la Flandre réalise de bons scores en matière d'énergies solaire et éolienne, estime-t-il.