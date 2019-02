Marche pour le climat: 7500 manifestants à Bruxelles

Pour des milliers d'étudiants, c'est devenu le rendez-vous du jeudi. "La marche pour le climat" a à nouveau rassemblé des élèves des trois régions du pays. A 13h, le cortège a tenté de s'élancer depuis la gare du Nord de Bruxelles mais l'hystérie provoquée par la venue de la jeune Suédoise Greta Thunberg, figure de proue du mouvement, a compliqué les choses.

La folie Greta

Greta Thunberg a rejoint la mobilisation juste au moment où le cortège s'élançait. Son apparition a provoqué l'hystérie. "J'ai envie de pleurer", a même dit une jeune manifestante. Entourée de caméras, preneurs de son et autres journalistes, l'adolescente ne savait plus où donner de la tête. "Pour nous, c'est important que Greta vienne car si elle a choisi la Belgique, c'est qu'elle voit que la mobilisation est importante", souligne une jeune étudiante venue spécialement de Liège pour l'occasion.

Scandant leur fameux slogan "plus chauds que le climat" ou "one solution, the revolution" (une seule solution, la révolution), des élèves de l'enseignement primaire, secondaire ou des étudiants du supérieur ont réclamé une politique climatique plus ambitieuse.

Jean-Pascal van Ypersele, ancien vice-président du Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) était aussi présent. Le climatologue belge soutient les manifestants car "les jeunes et le Giec sont plus forts ensemble. Greta, Adélaïde et Anuna ont réussi à mettre les adultes devant leurs responsabilités en leur demandant ce qu'ils font avec leur avenir. C'est plus difficile à éviter que les rapports du Giec", a-t-il estimé. La jeune suédoise avait elle-même dit ce matin que le monde politique devait écouter les scientifiques.

Pensionnés solidaires

Un groupe d'élèves namuroises estime qu'il est important de se rendre à Bruxelles pour faire entendre sa voix. "Nous voulions l'impact de la masse", expliquent ces adolescentes âgées de 16 ou 17 ans, et qui n'ont dès lors pas encore le droit de vote. Les jeunes sont également rejoints par des seniors, plusieurs dizaines d'entre eux arborant une banderole "Grootouders voor het klimaat" (Grands-parents pour le climat). Parmi eux, certains membres du "Gang des vieux en colère", un mouvement qui se bat pour des pensions "justes et dignes". "Nous venons soutenir la manifestation des jeunes parce qu'on manifeste beaucoup pour les retraites mais ça ne sert à rien sur une terre brûlée", témoigne l'un des membres. Une autre ajoute: "Ca ne sert à rien de défendre le climat si le reste ne suit pas, si les gens meurent de faim ou ne savent pas se loger..."

La manifestation se terminera aux alentours de 15h00 à la gare du Midi.