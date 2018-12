"Marche contre Marrakech": "Le vandalisme n'a pas de place dans notre société", réagit la Commission européenne

"Le droit d'exprimer une opinion politique est sacré en Europe, mais exercer ce droit ne doit pas se faire aux dépens de la sécurité, de la propriété et de la dignité des autres", a déclaré lundi un porte-parole de la Commission européenne, au lendemain de la Marche contre Marrakech, lors de laquelle le bâtiment de l'exécutif de l'UE a fait l'objet de dégradations. "La violence et le vandalisme n'ont pas de place dans notre société", a-t-il ajouté.

La "Marche contre Marrakech", organisée dimanche à Bruxelles à l'appel d'associations de droite et d'extrême-droite flamandes opposées au pacte de l'ONU sur les migrations, s'est terminée dans la violence.

Des affrontements entre manifestants et police ont eu lieu en fin de rassemblement près du Berlaymont, l'un des bâtiments de la Commission européenne, quand des fauteurs de troubles, dont certains se masquaient le visage, ont arraché des pavés, des poteaux et ont visé les forces de l'ordre. La police a répliqué en faisant usage de gaz lacrymogènes et de lances à eau pour les disperser.

Près d'une centaine de personnes ont été interpellées. Six personnes ont fait l'objet d'une arrestation judiciaire, dont trois pour des dégradations du bâtiment de la Commission européenne et deux pour "des faits de rébellion armée", selon le parquet de Bruxelles.