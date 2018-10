Marathon contrôle de vitesse: "une vaste blague" selon le syndicat national de police

Ce matin, la police fédérale annonçait que 400 policiers sont en ce moment à l’œuvre sur nos routes pour le marathon vitesse. 130 zones de police locales seraient impliquées dans ces contrôles. Des chiffres que le syndicat national de police commente avec un certain cynisme.

Selon Thierry Belin, secrétaire national du SNPS, " c’est une vaste blague. Il n’y a pas 400 policiers présents. C’est un coup de bluff de la police fédérale. D’abord, de nombreux policiers sont réquisitionnés pour le sommet européen. Et puis, il y a le mouvement de grogne dans la police. Des centaines d’agents ont rendu un certificat médical pour protester contre leurs conditions de travail. La police souffre donc aujourd’hui d’un sérieux manque d’effectif ".

Seuls 20 policiers liégeois sont prévus pour jeudi et 10 pour vendredi au sommet européen

A Liège, par exemple, une cinquantaine d’agents ont décidé de s’absenter ce mercredi en solidarité avec leurs collègues. L'accueil des commissariats de Wallonie Liège Centre, des Guillemins, de Saint-Léonard et de Chênée sont fermés ce 17 octobre. Pour tout problème urgent ou information, les citoyens sont invités à se rendre aux accueils des autres commissariats de police.

"Seuls 20 policiers liégeois sont prévus pour jeudi et 10 pour vendredi au sommet européen. S'ils devaient manquer à l'appel, aucun remplacement ni réquisition ne sera possible et ce, afin de préserver prioritairement la sécurité des Liégeois", a souligné mercredi matin la zone de police de Liège.

Le marathon (du contrôle de vitesse) n'est pas mis en péril

Du côté de la police fédérale, on nous assure que la participation à cette action est maintenue. "Le marathon n'est pas mis en péril puisque nous avons aussi du matériel qui nous permet de constater les excès de vitesse sans la présence d'agents. On peut citer les lidars. A l'heure actuelle , nous n'avons pas une vue globale sur l'impact de ce mouvement de grogne au sein des policiers", explique la porte-parole de la police fédérale.